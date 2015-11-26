Как распознать уловки производителей: Роскачество провело рейд по "молочке"

Производители пытаются утаить информацию о содержании растительных жиров
Экономика 17:00
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Сотрудники Роскачества провели рейд по магазинам, чтобы выяснить, соблюдают ли производители новые правила маркировки, предписывающие информировать потребителя о содержании растительных жиров в составе молочной продукции.

В результате анализа 535 наименований было обнаружено, что некоторые изготовители идут на хитрости и уловки, вводя в заблуждение покупателей. Например, не пишут информацию о содержании растительных жиров, или пишут ложную информацию крупным шрифтом, а подлинную — мелким (написано, что в продукте 72,5% молочного жира, но при более тщательном осмотре выясняется, что лишь 5%).

В то же время исследование показывает, что процент нарушений на рынке не столь велик, как можно опасаться. Интересно, что наметилась тенденция ухода производителей с рынка молочной продукции. Вместо прежнего "молочного" ассортимента, торговые марки предлагают покупателям десерты и суфле, которые могут содержать растительные жиры до 100%, в то время как в молочной продукции их не может быть более 50%. Эти изменения вызваны требованием писать на упаковке сложные формулировки объясняющие покупателям состав продукта, что может, в свою очередь, понижать спрос.

Добавим, с 1 июля 2019 года в магазинах будет раздельная выкладка продуктов из натурального молока и продукции с содержанием растительных жиров.

Александр Мятов

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