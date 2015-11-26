Иностранные предприниматели расскажут, чем отличается бизнес мирового уровня

В этом году в программе "РОСТа" заявлено семь спикеров – четверо из них прилетят из Москвы, а трое из США и Гонконга

Форум молодых предпринимателей "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами

Форум молодых предпринимателей "РОСТ" (12+) пройдет 29 мая на кампусе ДВФУ во Владивостоке. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 750 владельцев малого и среднего бизнеса. Благодаря спонсорской поддержке впервые за пять лет проект стал бесплатным для участников. В этом году в программе заявлено семь спикеров – четверо из них прилетят из Москвы, а трое из США и Гонконга, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Среди иностранных предпринимателей:

Дерек Квик – управляющий партнер BraveSoldier Venture Capital, венчурный инвестор и создатель успешных мировых IT-стартапов. Дерек – один из самых уважаемых лидеров бизнес-сообщества в Гонконге с 25-летним опытом выхода на азиатско-тихоокеанский рынок. Первый азиат, который пересек самую высшую точку в мире, самую сухую, самую жаркую и самую холодную пустыню общей протяженностью более 1 тысячи км.



Дерек Квик. Фото: предоставлено спикером



Амит Чертежи — соучредитель Shadow Factory – ведущей азиатской виртуальной цифровой студии. Руководитель команды креативных профессионалов, создающих высококачественный VR-контент и интегрированные решения для бизнеса. Расскажет о том, как построить работу своей мечты.



Амит Чертежи. Фото: предоставлено спикером



Мегги Лу — соучредитель и технический директор Sam Experiences, компании, которая помогает путешественникам испытать всё. Два их продукта Sam the Local и Sam the Expert — отмеченные наградами платформа, которая связывает людей с местными инсайдерами для индивидуальных туров.



Мегги Лу. Фото: предоставлено спикером

Среди российских спикеров – "Человек-планеты" Сергей Бурлаков, основатель компании i1project.ru Иоанн Чечнев, основательница компании "Местная еда" и первого в России фуд-инкубатора Анастасия Колесникова, основательница сети отелей для питомцев BookingCat и экс-топ-менеджер X5 Retail Group Маргарита Никитина.

Форум молодых предпринимателей "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами Форум молодых предпринимателей "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами 1 / 2 / 2



Напомним, что принять участие в форуме" РОСТ 2019" может каждый предприниматель и управленец, для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке — https://asiarost.com/forum-rost.

Спонсорами мероприятия выступили Центр поддержки предпринимательства, компания "ЭВОТОР" и Технопарк "Русский".