Кредитный портфель "Примсоцбанка" по МСБ перешагнул 7-миллиардную отметку

На данный момент банк реализует более десятка кредитных программ для малого и среднего бизнеса

Примсоцбанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"Примсоцбанк" информирует, что по итогам апреля 2019 года размер кредитного портфеля по малому и среднему бизнесу составил более 7 млрд рублей. Прирост портфеля за последние 12 месяцев составил порядка 1,2 млрд рублей, превзойдя результаты предыдущего периода более чем в 2,4 раза, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Мы постоянно совершенствуем наши продукты и создаём новые предложения, отвечающие требованиям бизнеса, что значительно повышает объёмы продаж кредитных продуктов. Увеличивается число наших постоянных клиентов-партнеров, к целям и требованиям которых мы всегда подходим индивидуально, — рассказывает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Алексей Пастухов. — Например, недавно мы дали индивидуальным предпринимателям возможность рефинансировать потребительские кредиты на условиях бизнес-кредитования, запустили новый бизнес-овердрафт".

Также, по итогам 2018 года "Примсоцбанк" занял 9 место в рэнкинге рейтингового агентства "Эксперт" по объёму кредитования малого и среднего бизнеса, поднявшись на 17 позиций по сравнению с предыдущим периодом.

В банке отмечают, что самой популярной целью получения кредитов в этом году традиционно является пополнение оборотных средств. Помимо этого, активным спросом пользуются инвестиционные кредиты и кредиты на приобретение недвижимости, а также рефинансирование действующих кредитов других банков.

На данный момент "Примсоцбанк" реализует более десятка кредитных программ для малого и среднего бизнеса. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.

Услуги оказывает ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".