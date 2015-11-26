Подробности операции в Кольчугино: чем террористам приглянулся городок под Владимиром

Готовившие теракт боевики уничтожены
Происшествия 17:15
Террористы из Кольчугино уничтожены. Фото: фото с сайта НАК

Национальный Антитеррористический Комитет (НАК) доложил о завершении контр-террористической спецоперации в Кольчугино. Два боевика уничтожено.

Как рассказали в НАК— во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Владимирской области, сотрудники ФСБ России получили информацию о том, что в одном из частных домов в городе Кольчугино находятся вооружённые лица, которые по предварительной информации готовили теракт.

Чтобы предотвратить теракт, прошедшей ночью в Кольчугино была проведена контр-террористическая спецоперация. Дом, в котором находились злоумышленники расположен на окраине города, однако все равно потребовалось провести эвакуацию жильцов домов, расположенных по соседству. Затем силовики заблокировали террористов и предложили им сдаться.

Боевики открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося столкновения ответным огнём были уничтожены.

Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба, все они сторонники одной из террористических организаций. Боевики активно поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения удалось избежать.

Вопрос, чем же так привлек террористов тихий городок во Владимирской области, население которого меньше 50 тысяч человек?
Одну из версий предложил политический телеграм-канал "Незыгарь":

"Про Кольчугино (где сотрудники ФСБ уничтожили сегодня ночью террористов) важно понимать, что там запускается предприятие по выпуску отечественных прямошовных труб, которые используются в нефтяных и газовых скважинах. С объемом инвестиций в 2,5 млрд рублей, под заказ большинства российских нефтекомпаний".

Блогеры считают, что террористы готовили некий акт "диверсии".

Денис Дятлов

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