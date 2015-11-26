Преследователи без труда взяли на таран другой автомобиль

В сеть попали кадры жесткой погони с битами на трассе Артем-Находка. Фото: скрин видел с youtube

В соцсетях Приморья попали кадры жесткой погони, которая развернулась на одной из самых оживленных трасс в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на newsbox24.tv.

По данным издания, водитель Тойоты Карины, которую преследовали — обычный таксист из Шкотово. Он приехал по заявке в Шкотово забрать двух человек, которым нужно было срочно попасть в поселок Заводской.

На месте выяснилось, что эти ребята приехали сюда за так называемой "закладкой". Неудивительно, что поездка закончилась для них плачевно. Местным жителям не понравилось, что в их поселке приехали за этой "заразой". Прибывшие попытались быстро ретироваться обратно, и казалось, им это удалось, но "местные" пустились в жесткую погоню в прямом смысле этого слова. При себе у "спортсменов", как утверждается, были биты.

На 27 километре трассы Артем — Находка спортсмены настигли такси с наркоманами. Их автомобиль таранили, водитель такси умудрился развернуться на 180 градусов и на спущенном колесе уехать от преследователей, но сделать этого не получилось. В результате "попутчкик" выскочили из такси и убежали в лес, а таксист серьезно получил несколько от спортсменов.