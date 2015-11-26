Без пенсий рискуют остаться 24 млн россиян

В будущем они могут рассчитывать только на минимальную "социалку"
Экономика 16:35
Тематическое изображение. Фото: Ольга Бойко

Без пенсий могут остаться 24 млн россиян. Данные о доходах именно такого числа теоретически "работающих" граждан не поступают в Пенсионный фонд. Это значит, что этим людям "светит" только минимальная "социалка".

По данным Пенсионного фонда, в нем аккумулируются сведения о доходах 54 млн граждан. С учетом численности населения трудоспособного возраста (81,3 млн человек), официального числа безработных (800 тысяч), а также инвалидов (2,4 млн), "серые" доходы имеют 24,1 млн человек, пишут "Известия".

Предположительно 24 млн граждан либо получают зарплату в конверте, либо ведут фриланс-деятельность, либо не работают вовсе и перебиваются случайными заработками.

По закону работодатель отчисляет за работников 22% от зарплаты — эти деньги идут на формирование страховой части пенсии (16%) и накопительной (6%). Накопительную часть пенсии граждане вправе передать в НПФ — негосударственные пенсионные фонды или оставить под управлением государственного ВЭБ РФ. С 2014 года накопленные россиянами деньги временно заморожены, заморозка продлится до 2021 года.

К слову, граждане, за которых работодатель не отчисляет в Пенсионный фонд, могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. Она назначается на пять лет позже обычной по старости. То есть официально неработающие женщины будут получать "социалку" с 65 лет, а мужчины — с 70 лет.

Анна Кольцова

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