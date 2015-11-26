Инновационные возможности Приморья оценили финансовые лидеры Казахстана

Конференция "Привлечение капитала на площадке международного финансового центра "Астана" прошла во Владивостоке

Финансы, инвестиции, оценка. Фото: ИА PrimaMedia

Новые возможности привлечения капитала от международных инвесторов для приморских предприятий обсудили представители бизнеса, государственной власти Приморского края и топ-менеджмент международного финансового центра "Астана" (Казахстан) в ходе конференции "Привлечение капитала на площадке международного финансового центра "Астана": возможности, условия, потенциал", которая состоялась в среду, 22 мая, в отеле Azimut Hotel Vladivostok, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Началось мероприятия е с выступления вице-губернатор Приморского края Антона Волошко, рассказавшего гостям из Казахстана и бизнесменам, собравшимся в зале "Владивосток", об инвестиционной привлекательности региона, о взаимодействии приморского бизнеса с международными инвесторами.

На сегодняшний день Приморский край занимает второе место по привлечению инвестиций в Дальневосточном федеральном округе, отметил Антон Волошко. В настоящее время в инновационных проектах, созданных в Приморье, принимают участие инвесторы из 34 стран. В последние годы объем иностранных капиталов, привлекаемых в приморскую экономику, растет. Среди основных участников – Китай, Япония, Сингапур, Республика Корея, Кипр.

"На данный момент в регионе реализуется 66 проектов с тем или иным привлечением иностранных денег. В основном это происходит в рамках территорий опережающего развития и режима Свободного порта Владивосток, — сообщил вице-губернатор. – Преимущественно речь идет о резидентах из стран АТР. В сфере транспорта и логистики реализуется пять проектов, в сфере строительства – 12 проектов, в сельском хозяйстве, включая рыбоводство и рыбопереработку, — 14 проектов. В сфере туризма пока четыре проекта, но сегодня эта отрасль активно развивается. Из конкретных проектов с участием иностранного капитала можно выделить проект гостиничного комплекса "Теплое море" в Хасанском районе (реализована первая очередь). Сегодня в этом проекте участвуют партнеры из Китая, которых позволили привлечь механизмы Свободного порта Владивосток".

В последнее время в Приморском крае активно развивается такое направление, как гостиничный бизнес. Среди тех, кто пришел во Владивосток всерьез и надолго, — известная российская компания Azimut. Интересным является проект исторического парка отдыха "Изумрудная долина" (Уссурийский городской округ), в который уже вложено порядка 200 млн рублей и у которого прекрасные перспективы. "Изумрудная долина" вошла в ТОП-10 лучших российских территорий для туризма и получила премию от правительства РФ за достижения в области туризма.

"Если говорить о привлечении новых партнеров, то в первую очередь следует упомянуть об инвесторах из Вьетнама и Индии, появившихся впервые на Дальнем Востоке в 2018 году. Вьетнамские инвесторы предложили традиционные для Приморья проекты в сфере животноводства, инвесторы из Индии – уникальный для края проект: в марте прошлого года группа компаний KGK, являющаяся резидентом Свободного порта Владивосток, подписала соглашение, а через некоторое время запустила фабрику по огранке алмазов. Сейчас идут переговоры о том, чтобы расширить это производство", — сказал Антон Волошко.

Показательно, что авторитетное в мире бизнеса издание Forbes, оценивая инвестиционный потенциал Приморского края, отметило небезосновательное желание региона стать крупным игроком в Тихоокеанском регионе.

В свою очередь управляющий директор администрации Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Айдар Казыбаев отметил, что при выборе российских территорий для сотрудничества топ-менеджмент неслучайно обратил внимание на развивающуюся экономику Приморья.

В своем выступлении Айдар Казыбаев подробно рассказал о возможностях для бизнеса в части привлечения внешнего финансирования на площадке МФЦА, который, несмотря на свою молодость (центр был создан в январе 2018 года), играет важную роль, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.

— Основной задачей МФЦА является развитие рынка финансовых услуг и создание благоприятных условий и среды для инвестиций, — сказал Казыбаев.

Одним из преимуществ МФЦА, по словам управляющего директора администрации, является созданная на базе центра правовая среда мирового класса. Суд МФЦА является независимым в своей деятельности. Он действует в соответствии с наилучшими международными стандартами для разрешения гражданских коммерческих споров в МФЦА. Решения Суда МФЦА обеспечиваются надежной системой правоприменения, поскольку подлежат исполнению в Китае, Индии, ОАЭ, Турции, Пакистане, странах СНГ и т.д.

Стратегическими партнерами Биржи МФЦА являются ведущие мировые фондовые биржи и финансовые институты. Преимуществами и привилегиями МФЦА, помимо независимой судебной системы и международной нормативно-правовой базы, являются налоговая оптимизация и специальные визовый и трудовой режимы, отметил Айдар Казыбаев.

Перед приморскими бизнесменами также выступили глава по глобальным рынкам МФЦА Амина Тургулова, рассказавшая о целях и возможностях МФЦА, а также о связи региона с глобальными рынками через МФЦА; заместитель руководителя группы регистрации МФЦА Нурлан Есмагамбетов, объяснивший, как можно стать участником МФЦА; приглашенный консультант МФЦА Владислав Сероштан, подготовивший подробный план-гид для российских компаний по выходу на биржу международного финансового центра "Астана".

Завершилась конференция индивидуальными беседами приморских бизнесменов с представителями Международного финансового центра "Астана".