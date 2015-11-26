Что важнее - чувства, деньги или забота?: любовный гороскоп на 23 мая

Астрологи рассказали, что ждать в амурных делах
Это интересно 16:39
Девушка. Фото: pixabay.com

Говорят, что любовь, деньги и заботы скрыть невозможно. Завтра может получиться так, что все эти три вещи в вашей жизни переплетутся воедино и только от ваших решительных действий будет зависеть, принесут ли они вам большие победы или большую головную боль. Держитесь подальше от ревности и мелких обид, чтобы выйти из любовных бурь победителем.

День подходит для того, чтобы привлечь внимание понравившегося человека. В ход могут пойти любые методы: яркие тона в одежде, необычные аксессуары, оригинальная прическа или модный макияж. Если же вы в целом консервативны, то достаточно будет искренней улыбки.

Совет дня

Воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств, чтобы показать себя с лучшей стороны перед избранником и дать соперникам повод для зависти.

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