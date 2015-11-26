"Солид Банк" продлил акцию по кредиту "Отличное решение"

Кредит предназначен для получения средств на потребительские цели

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"Солид Банк" продлил действие акции по кредитованию "Отличное решение" до 14 июля 2019 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Отличное решение" — кредит для широкой аудитории клиентов, физических лиц, предназначен для получения средств на потребительские цели. Условия программы предусматривают сниженную процентную ставку для льготной категории заемщиков, а именно: клиентов, получающих заработную плату на карту АО "Солид Банк"; постоянных клиентов банка; сотрудников аккредитованных компаний-партнеров; сотрудников государственных организаций, предприятий и учреждений, госслужащих, военных пенсионеров.

Помимо сниженной ставки для льготной категории клиентов предусмотрена повышенная сумма кредита, доступная к оформлению без залога и поручителей – до 1 млн рублей.

Для всех остальных категорий заемщиков сумма кредита без обязательного обеспечения чуть ниже, но тем не менее достаточно высокая, по сравнению с условиями других банков – 700 тысяч рублей. Но при добровольном предоставлении поручителя или залога клиентам, не относящимся к "льготной категории", процентная ставка по кредиту снижается на один процентный пункт.

Кредит на сумму от 35 тысяч до 1 млн рублей можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет (с шагом в 1 месяц). Процентная ставка от 11,99% до 15,99 годовых.

С подробными условиями кредита "Отличное решение" можно ознакомиться на сайте АО "Солид Банк".

Заявку на кредит можно оформить онлайн на сайте банка, а также в офисе по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25, тел.: 8 (423) 226-06-80, 226-06-95.

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Ген. лицензия ЦБ РФ 1329. ОГРН 1024100000121 (20.09.2002). Юридический адрес: г. Владивосток, ул. А. Фокина, 25.