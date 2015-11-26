Виктор Пинский: Активные профсоюзы - гарантия эффективного социального диалога

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" принимает участие в Х съезде Федерации независимых профсоюзов России
Общество 18:00
Виктор Пинский. Фото: ИА PrimaMedia

Активные профсоюзы, способные реально защищать интересы работников – это гарантия эффективного социального диалога. Об этом на Х съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Зная профсоюзы изнутри, я понимаю, что другой такой организации нет ни в России, ни в мире. Прежде всего, это — пример демократии в чистом виде", — подчеркнул депутат. — Наши люди никого не боятся и легко говорят, что думают, невзирая на чины собеседника, и по первому зову поднимаются на защиту трудовых прав. Именно эта способность не дает в итоге зарываться работодателям, держит их в постоянном тонусе. Только активные профсоюзы способны сегодня реально защищать интересы работников. И только это — гарантия эффективного социального диалога, когда стороны слышат, понимают и учитывают интересы друг друга".

Очень важна, по мнению парламентария, в этом смысле работа профсоюзов по формированию законодательства, связанного с вопросами труда: "И не только по созданию законов, нужно знать, как они работают, достигаются ли задуманные цели".

"На мой взгляд, предложение отраслевым профсоюзам начать на постоянной основе сотрудничать с профильными комитетами Госдумы должно решить эту проблему. Анализ правоприменения структурой, которая никому не спускает ошибок – ценнее экспертной оценки теоретиков. И ценно, что это предложение прозвучало именно от Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, который, кстати, назвал и Михаила Викторовича Шмакова, и лидеров отраслевых профсоюзов сложными переговорщиками", — подчеркнул депутат.

"По-моему, это ясно расставляет приоритеты. Самое важное для страны, это как чувствуют себя люди", — заявил Пинский.

"Главная цель съезда – анализ работы Федерации независимых профсоюзов России. Кроме того, в повестке – принятие новой Программы ФНПР. Она должна учесть все требования членов профсоюза в связи с новыми социальными вызовами", — сказал Виктор Пинский.

Депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, Андрей Исаев, Валентина Кабанова, Андрей Ветлужских, Светлана Бессараб, Михаил Тарасенко принимают участие в X съезде ФНПР, который проходит в Москве 20-22 мая. Во время съезда профлидеры обсуждают социально-экономическое положение в стране, цель дискуссии — определиться с главными задачами организации на ближайшие годы. В рамках съезда также будут рассмотрены отчеты Генсовета ФНПР о деятельности по выполнению решений IX съезда ФНПР.

В повестке дня съезда — отчет Генерального Совета ФНПР о деятельности по выполнению решений IX съезда ФНПР, принятие резолюций X съезда и Программы ФНПР "За справедливую экономику" на ближайшие годы, выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов.

На X съезд ФНПР также приглашены руководители государства, члены Правительства, представители объединений работодателей, руководители международных профсоюзных объединений и профобъединений иностранных государств, представители СМИ.

В мероприятии принимают участие около 700 делегатов со всей страны. Они избраны своими территориальными организациями из расчета один делегат на 50 тысяч членов профсоюза. Всего в России более 20 млн человек являются членами профсоюза в составе ФНПР.

Виктор Пинский является секретарем Федерации независимых профсоюзов России, кроме того, он избран заместителем Генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов. Ранее он десять лет возглавлял Федерацию профсоюзов Приморского края.

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