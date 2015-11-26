"Единороссы" предлагают снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке до 10%

Существующий порог на уровне 20% является неподъемным для многих сельчан

Форум сельских депутатов. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В "Единой России" выступают за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья. По мнению участников Форума сельских депутатов, который прошел 21 мая в Воронеже, существующий сегодня порог первоначального взноса на уровне 20% является неподъемным для многих сельчан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Сельские жители являются одними из самых малообеспеченных. Для них вступить в программу с 20-процентным первым взносом даже при льготной ставке в 3% годовых – крайне сложно. Было бы справедливо минимальный первоначальный взнос установить на уровне 10%, как это уже сделано в некоторых государственных программах, в том числе по обеспечению жильем молодых специалистов. Это позволит вступить в ипотечную программу молодым и малообеспеченным семьям, в первую очередь, многодетным", — сказал депутат Земского собрания Дубовского сельского поселения Белгородского района Александр Шкарлет.

По его словам, для этого Центральному банку РФ необходимо пересмотреть требования к банкам–участникам ипотечных программ на селе в части объемов резервирования по ипотечным кредитам.

"В вопросе снижения первоначального взноса банки сдерживают нормативные требования ЦБ. Регулятор при уменьшении размера первоначального взноса существенно повышает для банка размер резерва на возможные потери по ссудам. В Центробанке такие кредиты считают более рискованными", — пояснил участник форума.

Участие в обсуждении вопросов социального развития села приняли более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники.

Предложения, выработанные на панельных дискуссиях, были поддержаны председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым на пленарном заседании форума.

Говоря о предложении снизить размер первоначального вноса по льготной ипотеке на селе до 10%, он напомнил, что ранее ипотека, связанная с индивидуальным жилищным строительством, не развивалась.



Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр Дмитрий Медведев. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Банки – не только ЦБ, но и коммерческие – исходят из того, что такого рода ипотека носит более рисковый характер, поскольку продать сельский дом в случае, если ипотека не гасится, гораздо труднее, чем городскую квартиру. Но это не означает, что наши коллеги из банковской среды должны от этой программы уклоняться. Естественно, такого рода обсуждение мы с коллегами из Центрального банка проведем, имея ввиду и ту идею, которую вы здесь озвучили по первоначальному взносу и его снижению. Здесь надо поискать какой-то выход, имея ввиду и государственные возможности, в ряде случаев просто просубсидировать, допустим, первоначальные траты или посмотреть на некоторые другие формы этой программы. Но в любом случае, сельскохозяйственная жизнь и ипотека на селе должны появиться", — уверен Медведев.

Среди предложений, прозвучавших на форуме и поддержанных российским премьером, также увеличение объема возмещаемых сельхозпредприятиям издержек за организацию производственной практики для студентов (с 30 до 70%), увеличение срока компенсации за целевое обучение аграриев (с одного года до пяти лет) и повышение доли федерального финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий по аналогии с нацпроектами – 99% из федерального бюджета и 1% — из регионального.