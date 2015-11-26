Российским семьям готовят новый налог

Разрабатывается отдельная шкала налогообложения для семейного бизнеса
Экономика 18:15
Тематическое изображение. Фото: Александра Данилова

В России законодательно планируется закрепить понятие "семейного бизнеса" и ввести для "родственного предпринимательства" особое — упрощенное регулирование. Предполагается, что семейные предприятия будут иметь "послабления" со стороны государства — в налогах и документообороте.

С предложением ввести в законодательство понятие семейного бизнеса выступила Торгово-промышленная палата РФ (ТПП). Эта тема обсуждалась на круглом столе "Пути развития семейного предпринимательства" в Госдуме.

По замыслу Палаты, семейное предприятие будет являться субъектом малого и среднего бизнеса, соответствующего трем критериям. Первое — не менее половины работников такого предприятия должны быть членами одной семьи. Второе — члены одной семьи должны владеть более чем 50% в капитале организации. И третье — один из представителей семьи должен являться единоличным исполнительным лицом в таком предприятии, уточняет ТАСС.

В Палате предлагают ввести специальный семейный патент. По словам президента ТПП Сергея Катырина, "это будет другая система налогообложения, другое оформление трудовых отношений в рамках семейного предприятия с членами семьи, чтобы их не оформляли как нанятого работника". Катарин убежден, что такая схема облегчит жизнь, и, что немаловажно, — удешевит издержки сразу всего семейного бизнеса.

Предполагается также обеспечить меры поддержки семейного бизнеса. Например, семьям, возможно, будут давать кредит "не требуя такого обеспечения, как для обыкновенного бизнеса".

Анна Кольцова

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