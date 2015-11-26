Создать единый орган по учету несчастных случаев на работе предложили на X съезде ФНПР

Также делегаты озвучили предложения внести изменения в методику спецоценки условий труда и научиться прогнозировать риски

Производство. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Создать единый орган по учету несчастных случаев на рабочих местах, внести изменения в методику спецоценки условий труда, научиться прогнозировать риски, — эти и другие предложения озвучили делегаты X съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), принимая резолюцию по охране труда, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Председателю Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения, делегату съезда Светлане Кожухарь понравилось предложение председателя Росуглепрофа Ивана Мохначука об усилении роли профсоюзных уполномоченных по охране труда. Речь о наделении их функцией контролирующего органа и правом вместе с инспекторами Ростехнадзора проверять условия труда работников.

— Действительно, профсоюзы, представляя членов трудовых коллективов, лучше всех на предприятиях осведомлены о проблемах в области охраны труда. И если закрепить эту инициативу законодательно, в Трудовом кодексе, то это, во-первых, приведет к реальному улучшению условий труда, и тем самым мы спасем не одну жизнь (статистика тяжелых травм и смертей на производстве сегодня ужасает). Во-вторых, авторитет профуполномоченных на предприятиях еще более вырастет, и работодатель не сможет игнорировать их требования, — считает Светлана Кожухарь.

Напомнил Иван Мохначук и о четырех главных "П" любого предприятия — Производство, Персонал, Продукт, Прибыль, отметив, что работодатели зачастую путаются в приоритетах.

— В условиях борьбы собственника за прибыль вопросы безопасности труда уходят на дальний план, что ведет к росту смертности на производстве, причем больше всего работников погибает в возрасте 30-34-х лет, — сказал лидер Росуглепрофа.

Ведут мониторинг тяжелых несчастных случаев на рабочих местах и профсоюзы Приморья. Только с начала года ФППК зафиксировала 30 тяжелых травм и 28 смертей на производстве. В подавляющем большинстве пострадавшие — мужчины трудоспособного возраста.

Присутствующий на обсуждении резолюции председатель Госдумы Вячеслав Володин предложение профсоюзов об усилении влияния профсоюзных уполномоченных поддержал.