Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке

Режиссер и креативная группа рассказали, что на представлении будет рассказано 12 историй о людях с разнообразной работой мозга
Общество 19:38
Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Краевой театр молодежи провел пресс-конференцию в честь премьеры необычного по формату проекта для Владивостока. Театралы поделились, что на представлении "Планета Д" (6+) будет рассказано 12 историй о людях с разнообразной работой мозга. В показе впервые будут задействованы возможности сцены-трансформер, благодаря которой, зрители, войдя в зал, смогут выбрать себе любые приглянувшиеся им места, сообщает ИА PrimaMedia.

На создание проекта в жанре сторителлинга креативную группу вдохновили книги и реальные истории из своего и чужого опыта, касающиеся людей с отклонениями аутистического спектра. Например, детское произведение Бирты Мюллер "Планета Вилли" (0+) повествует о мальчике с синдромом Дауна, обладающим космическими достоинствами.

Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке

Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Только вот постановка приморских театралов "Планета Д" отнюдь не детская – в ней будет затронута тема нейроразнообразия.

"В "Планете Вилли" очень крутая метафора с тем, что мальчик – инопланетянин. И чтобы к нему приблизиться нужно на него посмотреть и воспринять не только с точки зрения того, что он человек. Но у нас по форме проект не детский спектакль, ведь тема, которая меня интересует – разность мозгов. Нейробиологический факт" – говорит режиссер проекта "Планета Д" Алексей Красов.

Алексей уже около 5 лет реализуется в Санкт-Петербурге над подобными представлениями, поэтому именно он был специально приглашен театром молодежи для работы над постановкой.

Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке

Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Труппа называет показ проектом, а не спектаклем, поскольку играть на сцене они не собираются – актеры будут проживать все происходящее. Для этого они уделяют свое время не репетициям, а тренингам, на которых рассказывают истории, которые после лягут в основу постановки.

"Мы могли взять книгу, порезать на куски, да на ее базе разыграть, но мы делаем свой проект. Я счастлив, что во Владивостоке можно делать то, что тебе интересно. В Петербурге ты не можешь себе это позволить, потому что там сложнее выбить театральность. Получается именно спектакль на сцене – цирк. Удачных попыток на базе театра я пока не видел. Только за его пределами, на других площадках", – поделился режиссер проекта Алексей Красов.

Оказалось, что сам мужчина, как и его жена, родом из Владивостока. Режиссер даже в шутку сказал, что очень удачно совпали дни рождения его владивостокских родственников с приездом в приморскую столицу.

Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке

Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Во время пресс-конференции журналистам показали, как хаотично будут расставлены места в премьерном зале. Действия актеров будут происходить параллельно и в разных точках зала. Задействованная в постановке сцена-трансформер подразумевает такое расположение стульев, при котором зритель сможет сесть на любое понравившееся место – даже на сцене. А если же впоследствии окажется, что выбор был неудачный, то он сможет, взяв стул, переместиться.

Премьера состоится 1 июня в малом зале Приморского театра молодежи. Театралы обещают, что после просмотра каждый сам решит, что для него значит буква "Д" в названии постановки.

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