Режиссер и креативная группа рассказали, что на представлении будет рассказано 12 историй о людях с разнообразной работой мозга

Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Краевой театр молодежи провел пресс-конференцию в честь премьеры необычного по формату проекта для Владивостока. Театралы поделились, что на представлении "Планета Д" (6+) будет рассказано 12 историй о людях с разнообразной работой мозга. В показе впервые будут задействованы возможности сцены-трансформер, благодаря которой, зрители, войдя в зал, смогут выбрать себе любые приглянувшиеся им места, сообщает ИА PrimaMedia.

На создание проекта в жанре сторителлинга креативную группу вдохновили книги и реальные истории из своего и чужого опыта, касающиеся людей с отклонениями аутистического спектра. Например, детское произведение Бирты Мюллер "Планета Вилли" (0+) повествует о мальчике с синдромом Дауна, обладающим космическими достоинствами.



Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Только вот постановка приморских театралов "Планета Д" отнюдь не детская – в ней будет затронута тема нейроразнообразия.

"В "Планете Вилли" очень крутая метафора с тем, что мальчик – инопланетянин. И чтобы к нему приблизиться нужно на него посмотреть и воспринять не только с точки зрения того, что он человек. Но у нас по форме проект не детский спектакль, ведь тема, которая меня интересует – разность мозгов. Нейробиологический факт" – говорит режиссер проекта "Планета Д" Алексей Красов.

Алексей уже около 5 лет реализуется в Санкт-Петербурге над подобными представлениями, поэтому именно он был специально приглашен театром молодежи для работы над постановкой.



Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Труппа называет показ проектом, а не спектаклем, поскольку играть на сцене они не собираются – актеры будут проживать все происходящее. Для этого они уделяют свое время не репетициям, а тренингам, на которых рассказывают истории, которые после лягут в основу постановки.

"Мы могли взять книгу, порезать на куски, да на ее базе разыграть, но мы делаем свой проект. Я счастлив, что во Владивостоке можно делать то, что тебе интересно. В Петербурге ты не можешь себе это позволить, потому что там сложнее выбить театральность. Получается именно спектакль на сцене – цирк. Удачных попыток на базе театра я пока не видел. Только за его пределами, на других площадках", – поделился режиссер проекта Алексей Красов.

Оказалось, что сам мужчина, как и его жена, родом из Владивостока. Режиссер даже в шутку сказал, что очень удачно совпали дни рождения его владивостокских родственников с приездом в приморскую столицу.



Необычный по формату театральный проект "Планета Д" презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Во время пресс-конференции журналистам показали, как хаотично будут расставлены места в премьерном зале. Действия актеров будут происходить параллельно и в разных точках зала. Задействованная в постановке сцена-трансформер подразумевает такое расположение стульев, при котором зритель сможет сесть на любое понравившееся место – даже на сцене. А если же впоследствии окажется, что выбор был неудачный, то он сможет, взяв стул, переместиться.

Премьера состоится 1 июня в малом зале Приморского театра молодежи. Театралы обещают, что после просмотра каждый сам решит, что для него значит буква "Д" в названии постановки.