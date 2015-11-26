Один погибший, несколько раненых: в Италии перевернулся автобус с российскими туристами

По предварительной информации, автобус упал в овраг

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

В Италии перевернулся автобус, в котором, по предварительным данным, ехали российские туристы. Известно об одном погибшем, несколько человек получили ранения.

Происшествие зафиксировано на автодороге Сиена-Флоренция. Инцидент произошел около 9 утра по местному времени, пишет издание Corriere di Siena. По некоторым данным, автобус съехал с дороги и упал в овраг. Возможно, водителю стало плохо и он потерял сознание.

По сведениям спасателей, в автобусе ехали 50 человек. Как указано в предварительной сводке — все они туристы из России. Вместе с тем, как пишет ТАСС, в автобусе находилось десять россиян. Такую информацию агентство приводит со ссылкой на представителей дипведомства.

Sienanews сообщает, что погибла женщина 40 лет, предположительно она была руководителем тургруппы.

Полиция выясняет причины и подробности произошедшего.

Анна Кольцова