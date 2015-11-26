"Проще на велике": водителей ждет очередной скачок цен

Выяснилось, что оптовые цены на топливо значительно выросли
Это интересно 10:28
АЗС (автозаправочная станция). Фото: ИА PrimaMedia

Очередной скачек цен прогнозируют в России в ближайшее время. Такая информация появилась после того, как вице-премьеру Дмитрию Козаку пришло очередное письмо от Российского топливного союза (РТС). За первую половину мая топливо значительно выросло в цене.

Как пишут РБК и "Интерфакс", такое письмо появилось не случайно, дело в том, что стоимость топлива действительно стремительно ползет вверх. Причин на это несколько. Во-первых, из-за того, что на многих нефтеперерабатывающих заводах проходили весенние ремонты, что привело к снижению объемов производства. Во-вторых, уменьшился объем поставок топлива именно на внутренний рынок, тогда как спрос, после вытеснения контрафактного и некачественного сырья, напротив возрос. Третьим основным фактором также называют снижение поставок топлива на экспорт.

Все это привело к тому, что биржевые, а за ними и мелкооптовые цены бьют всевозможные рекорды. Так, только за конец апреля и первую половину мая цена на оптовые поставки АИ-92 и АИ-95 скаканули в верх на 20%. Не говоря о том, что до сих пор остается открытым вопрос по ДФО, где до сих пор не снижены тарифы на железнодорожные перевозки топлива, а значит доезжает оно до регионов Дальнего Востока уже в несколько раз дороже.

Отмечается также, что Бюджетные субсидии, выступающие как сдерживающий фактор цен на заправках и компенсирующие нефтяникам недополученную прибыль стали недостаточно эффективными.

Однако было в письме и предложение, как можно сгладить сложившуюся ситуацию. Так, по мнению президента независимого топливного союза Павел Баженов предложил вице-премьеру с одной стороны в два раза уменьшить акцизы на топливо класса Евро 5, а с другой — повысить продажи топлива на бирже.

Ранее сообщалось, что нефтяные компании пошли навстречу властям и еще в мае 2018 года согласились временно заморозить цены на топливо. Соглашение было заключено 1 июня 2018 года, после чего оно было один раз продлено. Теперь же срок договоренности истекает 1 июня 2019 года.

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