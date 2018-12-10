Содержание растительных жиров в популярных молочных конфетах зашкаливает

Некоторые конфеты на две трети состоят из ингредиентов, не заявленных в составе

Эксперты проверили популярные конфеты. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Эксперты "Росконтроля" исследовали любимые многими взрослыми и детьми молочные конфеты "Коровка". Результаты мониторинга оказались шокирующими.

Содержание растительных жиров в продукции некоторых производителей просто зашкаливает. Отдельные образцы на две трети состоят из ингредиентов, не заявленных в составе.

В исследовании участвовали образцы продукции семи торговых марок: конфеты "Коровка" ("Рот Фронт"), "Сливочки из крыночки" ("Ивкон"), "Азовская молочная" ("Азовская кондитерская фабрика"), "Каждый день" ("Вознесенский пищевой комбинат"), "Александровские коровки", "Просто" и "Д".

Специалисты установили, что во всех молочных конфетах содержится немолочный (растительный жир), о котором производители умолчали в перечне ингредиентов на упаковке. При этом меньше всего растительного жира обнаружилось в конфетах "Александровские коровки" и "Коровка" ("Рот Фронт").

В то же время остальные образцы занесены в "черный список". Доля растительных жиров в них колеблется от 30% до более чем 60%.

А мы напоминаем, что "Росконтроль" является частной организацией, не имеющей отношения к государственной системе контроля качества. В частности, газета "Известия" сообщала, что у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методике оценки качества продукции, применяемой "Росконтролем".

Никифор Зуев