Содержание растительных жиров в популярных молочных конфетах зашкаливает

Некоторые конфеты на две трети состоят из ингредиентов, не заявленных в составе
Общество 22 мая, 23:36
Эксперты проверили популярные конфеты. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Эксперты "Росконтроля" исследовали любимые многими взрослыми и детьми молочные конфеты "Коровка". Результаты мониторинга оказались шокирующими.

Содержание растительных жиров в продукции некоторых производителей просто зашкаливает. Отдельные образцы на две трети состоят из ингредиентов, не заявленных в составе.

В исследовании участвовали образцы продукции семи торговых марок: конфеты "Коровка" ("Рот Фронт"), "Сливочки из крыночки" ("Ивкон"), "Азовская молочная" ("Азовская кондитерская фабрика"), "Каждый день" ("Вознесенский пищевой комбинат"), "Александровские коровки", "Просто" и "Д".

Специалисты установили, что во всех молочных конфетах содержится немолочный (растительный жир), о котором производители умолчали в перечне ингредиентов на упаковке. При этом меньше всего растительного жира обнаружилось в конфетах "Александровские коровки" и "Коровка" ("Рот Фронт").

В то же время остальные образцы занесены в "черный список". Доля растительных жиров в них колеблется от 30% до более чем 60%.

А мы напоминаем, что "Росконтроль" является частной организацией, не имеющей отношения к государственной системе контроля качества. В частности, газета "Известия" сообщала, что у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методике оценки качества продукции, применяемой "Росконтролем".

Никифор Зуев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Кишечную палочку, а не творог нашел "Росконтроль" в замороженных сырниках

Опасный компонент обнаружил Росконтроль в продаваемых в России пряниках

права потребителей продукты питания

Колымский Роспотребнадзор организовал "горячую линию" по защите прав потребителей

11 марта, 12:25

В России могут уменьшить комиссию при оплате картами в магазинах

10 декабря 2018, 21:10
Герман Зверев: "Житийной" литературы с героями-образцами сегодня в России не получится
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia