Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума РФ

Инвалидная коляска. Фото: Валентина Шамеева , ИА EAOmedia

В России введут наказание за отказ обслуживать инвалидов и пенсионеров. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума РФ.

Данным законопроектом предусмотрены штрафные санкции за отказ в доступе к товарам и услугам лицам с ограниченными возможностями, людям преклонного возраста и страдающим различными болезнями. Обосновывая необходимость принятия такого закона, председатель Госдумы Вячеслав Володин привел в пример ситуацию, когда человека на инвалидной коляске не пускают в кафе, кинотеатр или торговый комплекс. С подобным ущемлением прав сталкиваются родители детей с особенностями развития.

Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобными запретами, добавил спикер. После принятия закона в окончательном чтении должностные лица за такие нарушения будут наказываться штрафом в объеме до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа будет больше — до 100 тысяч рублей.

Никифор Зуев