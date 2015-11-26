Доля молодых педагогов в школах составляет всего 5,5%

Школа. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Российских школьников скоро некому будет учить. Доля молодых педагогов в школах составляет всего 5,5%.

Такие данные озвучила министр просвещения РФ Ольга Васильева. По ее словам, в российских школах в настоящее время трудятся 1,3 млн учителей.

При этом кадровый дефицит в учреждениях среднего образования сейчас составляет 10-11%. Однако в дальнейшем он будет нарастать. Ожидается, что к 2029 году дефицит учителей в отечественных школах составит 180 тысяч человек.

В настоящее время доля молодых учителей (до 29 лет) в школах составляет всего 5,5%. Ежегодно на бюджетные отделения педагогических вузов поступают 73 тысячи человек, однако только 33-34 тысячи выпускников попадают в школы, сообщила министр. По словам Ольги Васильевой, важнейшей задачей для страны является привлечение молодых педагогов в школы.

Никифор Зуев