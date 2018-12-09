Популярные автомобили прошли проверку на безопасность

Краш-тестам подверглись семь новых авто
Экономика 04:58
За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Популярные автомобили прошли проверку на безопасность. Краш-тестам подверглись семь новых авто.

Испытания провели эксперты европейской независимой организации Euro NCAP. В тестах участвовали следующие модели популярных марок: Audi e-tron, Mazda3, Toyota Corolla, Renault Clio, Toyota RAV4, Lexus UX и Volkswagen T-Cross.

Отмечено, что по итогам краш-тестов все проверенные автомашины удостоились максимального балла. Они получили пятерки.

Тесты Euro NCAP предусматривали лобовое столкновение автомобиля с препятствием на скорости 64 км/ч и на скорости 50 км/ч, боковой удар, имитацию столкновения со столбом, тестирование систем экстренного торможения. Кроме того, проверялась эффективность детских удерживающих устройств.

Никифор Зуев

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