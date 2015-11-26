Определено, кто будет достраивать жилые дома за банкротов

За все заплатят федеральный и региональный бюджеты, а также компенсационный фонд
Экономика 07:51
Определено, кто будет достраивать жилые дома за банкротов. Фото: ИА PrimaMedia

Региональные фонды для достройки незавершенного жилья будкт созданы согласно законопроекту, прошедшему первое чтение в Госдуме. В соответствии с документом, фонды будут финансироваться за счет федерального и регионального бюджетов, в также компенсационного фонда.

Законодатели предложили внести все проблемные объекты в реестр в единой информационной системе жилищного строительства. Обязанность занесения объектов в реестр возложена на надзорные органы регионов.

Инициатива предусматривает жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения всех расходных операций создаваемых фондов.

Предлагается решить проблему двойных продаж — случаев, когда квартира в строящемся доме была продана не один раз. Определено, что помещение получит тот, чьи требования возникли первыми, остальным выплатят возмещение.

Фонд защиты прав участников долевого строительства может стать стороной дела о банкротстве застройщика даже по объектам не зарегистрированным в фонде вне зависимости от срока возникновения проблемы. Он будет наделен правом отстранять или назначать арбитражных управляющих.

В законопроекте также дается возможность зачислять на эскроу-счета маткапитал для того, чтобы можно было реализовывать программы поддержки многодетных семей. Еще одно новшество, которое должно сделать систему долевого строительства более эффективной, — это введение электронного договора долевого участия.

Еще один законопроект, принятый ГД, касается передачи страховых портфелей. Он предполагает, что все страховые компании и банки, которые собирали деньги по этому виду страхования, должны передать средства и информацию о застрахованных в компенсационный Фонд защиты прав участников долевого строительства.

Егор Тараруев

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