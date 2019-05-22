Медкарты россиян переведут в "цифру" до 2024 года

Пациент сможет в любой момент получить свои медицинские данные через Госуслуги
Общество 08:40
Медкарты россиян переведут в "цифру" до 2024 года. Фото: ИА PrimaMedia

Россияне смогут получить доступ к своим электронным медицинским картам через портал госуслуг вне зависимости от места, где они находятся в конкретный момент. Также в российском здравоохранении планируется внедрение цифровых рецептов.

Медицинские информационные системы формируются на уровне региона. В дальнейшем они должны быть интегрированы с подсистемами Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Со временем к ним подключат и частные медорганизации.

Для этого необходимо, чтобы все медорганизации были подключены к единому цифровому контуру, начали создавать медицинские документы в цифровом формате, хранили их у себя и регистрировали (передавали ссылки об их наличии) в федеральную систему.

Доступ каждого гражданина к его электронным медицинским документам должен быть обеспечен до конца 2024 года.

"При переезде в другой город пациентам не придется возить с собой бумажные медкарты. Для доступа к ним нужны будут только компьютер и интернет", — цитирует замминистра здравоохранения Елену Бойко РГ.

Планируется перевести в "цифру" выдачу рецептов. Для реализации этого решения необходимо, чтобы все врачи имели электронную подпись, которая в ближайшее время будет выдаваться им в массовом порядке.

Егор Тараруев

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