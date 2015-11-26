Сумма господдержки выдающихся способностей увеличится в три раза

Талантливые дети и молодежь объявлены в розыск в России. Фото: ИА PrimaMedia

Новые правила выявления, сопровождения и мониторинга развития талантливых детей и молодежи в России подготовлены Министерством просвещения. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В отличие от "Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности", утвержденных в 2015 году, в программу поддержки включена также талантливая молодежь.

По новым правилам Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), будет содержать не только сведения о победителях и призерах олимпиад и иных конкурсов и мероприятий, но также об их наставниках или личных тренерах, сведения о несовершеннолетних, зарегистрировавших результаты интеллектуальной деятельности или являющихся авторами публикаций в научных журналах, индексируемых в международных базах данных.

Организацией, курирующей ГИР, определен образовательный фонд "Талант и успех". Предполагается, что доступ к ресурсу получат федеральные и региональные госорганы, ОМС, образовательные организации и структуры, вовлеченные в деятельность по развитию способностей и талантов.

В ГИР автоматически войдут всероссийская олимпиада школьников (заключительный и региональный этапы); международные олимпиады по общеобразовательным предметам, в которых официально участвуют сборные РФ; международные спортивные соревнования с участием команд РФ, всероссийские спортивные соревнования, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий; международные творческие мероприятия и конкурсы по представлению Минкультуры РФ. Федеральный бюджет планирует выделять на реализацию решения по 75 млн рублей ежегодно. Сейчас субсидия составляет 25 млн рублей.

Егор Тараруев