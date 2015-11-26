ЦБ "пустит по миру" негосударственные пенсионные фонды

Они должны возместить убытки вкладчикам, считает регулятор
Экономика 10:09
ЦБ "пустит по миру" негосударственные пенсионные фонды. Фото: ИА PrimaMedia

Центробанк готовится к подаче судебных исков к собственникам и менеджменту ряда НПФ с требованием о возмещении убытков.

"Мы видим, что разные пенсионные фонды показывают разные результаты, и разброс доходности достаточно большой… Нужно создавать стимулы для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями. Мы это делали и делаем", — цитируют главу ЦБ Эльвиру Набиуллину "Известия".

Согласно введенной фидуциарной ответственности НПФ, они должны будут возмещать убытки, если будет доказано, что они выбрали не самые лучшие активы для вложения средств вкладчиков.

Прецедентов применения таких санкций до сих пор не было, но уже намечены жертвы — НПФ, входящие в крупные группы и уже находящиеся на санации.

Егор Тараруев

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