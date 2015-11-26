Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам

Акция действует с 20 мая по 15 июля 2019 года

Карты. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов "Спасибо от Сбербанка" по новым кредитным картам Gold, Classic и Momentum платежной системы Visa без кобрендинговых программ, сообщает пресс-служба Сбербанка.

С 20 мая по 15 июля 2019 года в рамках акции клиенты могут оформить кредитную карту Visa Credit Gold, Visa Credit Classic или Visa Credit Momentum и получать 10% бонусов СПАСИБО на операции в категории "кафе и рестораны", совершенные до конца сентября 2019 года.

Акция* действует для клиентов с предодобренным предложением и без него. По всем картам, оформленным в течение акции, предусмотрены бесплатное обслуживание на весь срок действия карты, бесплатная услуга СМС-информирования об операциях.

*Сроки проведения акции с 20.05.2019 г. по 15.07.2019 г. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве карт, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться у консультантов ПАО "Сбербанк".

"Кредитные карты Сбербанка стали выгоднее для наших клиентов. В летние месяцы расходы по кредитным картам в кафе и ресторанах возрастают более чем на 10% по сравнению с остальным годом, и мы уверены, что повышенные бонусы сделают летний отдых еще приятнее, а бесплатное обслуживание не потребует дополнительных затрат", — прокомментировал управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" блока "Розничный бизнес" Сбербанка Сергей Широков.

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.