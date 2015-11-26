Озвучены новые подробности прохождения сильного ливня во Владивостоке

Синоптики обещают, что сопровождать его будут еще несколько природных явлений

Ливень. Фото: pixabay.com

Еще один сильный ливень ожидается во Владивостоке в ближайшие дни. По информации главного синоптика Приморья, территорию региона захлестнут дожди, сопровождать которые будут грозы, ветер и даже град. Предшествовать новому циклону будут жаркие дни, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал Борис Кубай в своем интервью, с 24 мая в Приморском крае установится юго-западный перенос воздушных масс с районов Китая, что будет сопровождаться активным потеплением. В субботу, 25 мая, с одной стороны над Приморьем, Сахалином и Японией будет образовываться борический гребень, а с другой борическая ложбина с запада. В воскресенье, 26 мая, одна из борических ложбин подойдет на территорию северо-восточного Китая и возьмет ориентир на Восточное море. В начале следующей недели, в частности 27 мая, в этой ложбине образуется тропосферный высотный вихрь, который подойдет непосредственно к Приморскому краю. С ним и будет связан атмосферный фронт, который сейчас образуется в противоположной стороне.

Температурный фон начнет повышаться уже сегодня, 23 мая. В этот день очаг теплого воздуха устремится из Китая в наши края. 24 мая во Владивостоке ожидается +20 градусов, на севере — +14 градусов. При этом воздушные массы будут субтропическими. В субботу и воскресенье также ожидается довольно жаркая погода не менее +18 градусов на севере края и +21 в столице ДФО.

В понедельник, 27 мая, на территорию региона придет атмосферный фронт с ливнем и грозами. При этом нести он будет с собой очень большой температурный разброс от +2 градусов до +18. В этот момент циклон, который пока проходит по территории Китая начнет подниматься с юга на север в сторону Хабаровского края.

Главный синоптик подчеркнул, что при таком контрасте температуры, дожди будут носить ливневый характер, не исключены грозы, шквалы и даже град — настоящий букет метеоролог явлений.

Ранее сообщалось, что новый циклон обещает быть довольно сильным. Не исключено повторение дождей, которые не так давно господствовали в Приморье.