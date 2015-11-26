Главаря банды кредитных мошенников будут судить в Приморье

Участники ОПГ по подставным документам набрали займов на 12 млн рублей

Суд. Фото: ИА PrimaMedia

Главарь банды кредитных мошенников предстанет перед судом в Приморье. Он создал ОПГ, члены которой подставным документам набрали займов на 12 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сообщники были задержаны сотрудниками полиции при попытке получить очередной кредит, однако лидеру группы удалось скрыться. В январе 2018 года он был объявлен в международный розыск. Фигуранта задержали в Таиланде и доставили в Москву.

Ранее шестеро членов организованной группы предстали перед судом и были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Главаря обвиняют в двух статьях "Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", а также "Покушение на мошенничество в сфере кредитования) направлено в суд для рассмотрения по существу".