Выставка одной картины работает в Приморской картинной галерее

В экспозиции участвует картина "Осенний свет" Владимира Олейникова

Картина "осенний свет" Владимира Олейникова. Фото: предоставлено Приморской картинной галереей

Выставку одной картины Владимира Оленикова "Осенний свет" (0+) представляет с 21 мая по 16 июня Приморская государственная картинная галерея. Выставка работает в рамках цикла "Художники-юбиляры — 2019", посвященного приморским мастерам, чьи юбилеи мы празднуем в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.

Владимир Иванович Олейников — художник-график, работающий в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. Единственный в Приморье мастер, который продолжает и развивает традиции русской классической акварели. Известный приморский искусствовед Виталий Кандыба называл Владимира Олейникова самым сильным графиком на всей восточной территории до Уральских гор.

Умение писать акварелью – само по себе творческий подвиг: ведь акварель – техника, не терпящая даже малейшего неосторожного с ней обращения, не поддающаяся тем, кто пытается овладеть ею силой. Как сказал сам Владимир Олейников: "Акварель — искусство мгновенное. Тут или получилось, или не получилось".

Экспозиция находится в оливковом зале Приморской картинной галереи на первом этаже по адресу: ул. Алеутская, 12. Вход свободный. Выставка будет работать до 16 июня. Телефон для справок: (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.