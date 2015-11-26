Владивосток стал беговой столицей России-2019

Дальневосточная столица набрала 35,49 зачетных баллов по результатам всероссийского полумарафона "ЗаБег.рф"
Спорт 12:33
"ЗаБег". Фото: Антон Пастухов для ИА PrimaMedia

19 мая в 19 городах России состоялся всероссийский полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег.рф" (6+). Одной из важнейших особенностей проекта, традиционно, стало соревнование за звание беговой столицы России. В этом году почетного звания удостоен Владивосток, набравший 35,49 зачетных баллов, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Если в 2017 и 2018 году беговой столицей России признавалась Казань, в этом году явного фаворита не было – забег привлёк множество участников в каждом из городов, на старт вышли как любители, так и профессионалы.

Беговая столица России определяется по трем критерием отбора (среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников "ЗаБега" к общему населению города, средней скорости бега участников).

И вот теперь этого почетного звания удостоен Владивосток, набравший 35,49 зачетных баллов. Второе место у Нижнего Новгорода с минимальным отставанием всего в 0,8 балла. На условный пьедестал взошел и Углич (объединенный полумарафон с Ярославлем), набравший 26,45 балла. Углич удостоен премии "За особый вклад в развитие бега в России". В этом году город впервые принимал участие в "ЗаБеге".

Уже сейчас можно сказать, что событие стало одним из самых масштабных в беговой истории России — порядка 70 тысяч бегунов со всей России вышли на старт, чтобы поддержать любимые города в этом массовом спортивном празднике.

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