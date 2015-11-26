Хорошо ли вы знакомы с некоммерческими организациями Приморья? - ТЕСТ

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Ответственное общество
Общество 12:23
Прогулки с врачом. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье зарегистрировано более 3 тысяч некоммерческих организаций, из которых 2,5 тысячи – социально ориентированные. Большую работу по поддержке населения Приморья проводят общественные объединения и инициативные группы граждан в местных сообществах. Тест ИА PrimaMedia предлагает читателям проверить свою осведомленность о деятельности приморских НКО.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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