Хорошо ли вы знакомы с некоммерческими организациями Приморья? - ТЕСТ

"Третий сектор" с каждым годом все активнее заявляет о себе

Прогулки с врачом. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье зарегистрировано более 3 тысяч некоммерческих организаций, из которых 2,5 тысячи – социально ориентированные. Большую работу по поддержке населения Приморья проводят общественные объединения и инициативные группы граждан в местных сообществах. Тест ИА PrimaMedia предлагает читателям проверить свою осведомленность о деятельности приморских НКО.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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