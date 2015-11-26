"Живой разговор с губернатором" открыл конференцию "Бизнес у моря" во Владивостоке

Острые вопросы для приморских предпринимателей были подняты на пленарном заседании

Олег Кожемяко встретился с предпринимателями на пленарной сессии.. Фото: ИА PrimaMedia

Открытие региональной конференции для предпринимателей "Бизнес у моря. ПроДвижение" состоялось во Владивостоке 22 мая, в День предпринимателя. Программа мероприятия стартовала с пленарного заседания – на самые острые вопросы делового сообщества ответил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.

"Старцевым" и "янковским" наших дней

Открывая заседание, глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил, что предприниматели всегда вносили большой вклад в становление и развитие Приморья – имена Семенова, Старцева, Янковского, Кунста и Альберса золотыми буквами вписаны в историю края, задачи бизнеса неразрывно связаны с мерами социальной поддержки и чувством социальной ответственности, а органы исполнительной власти должны помогать современным "старцевым" и "янковским". Это была единственная лирическая нота пленарной сессии. Дальше разговор шел строго по существу.

Губернатор доложил о мерах поддержки, принятых, по его словам, с целью поддержать предпринимателей, которые работают порядочно, чисто, открыто и развивают новые формы хозяйствования. На поддержку предпринимательства в 2019 году предусмотрено 740 млн рублей, дополнительно средства направляются в развитие производства и сельского хозяйства. Запущен механизм субсидирования до 20% лизинговых платежей. Эффективно работает Гарантийный фонд Приморского края, при поддержке которого бизнес сможет получить займы на общую сумму 2,5 млрд рублей в 2019 году. Первые заявки принимает Микрокредитная компания Приморского края – она кредитует субъекты МСП под "фантастической" процент, равный процентной ставке рефинансирования Центробанка, сегодня это 7.75% годовых. В два раза уменьшена ставка по упрощенной системе налогообложения для новых предприятий, которые регистрируются с 1 января этого года и начинают работать в сферах обрабатывающих производств, утилизации отходов и будут предоставлять услуги в области ликвидации последствий загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры.

Чтобы бизнес в полной мере мог воспользоваться всей этой инфраструктурой, необходимо обеспечить доступ к ней из самых удаленных муниципальных образований, создать единую информационную и образовательную среду, считает Кожемяко. Такую миссию на территории края выполняетцентр "Мой бизнес", где в формате "одного окна" любому предпринимателю помогут подобрать подходящую меру поддержки и воспользоваться ей. Такие центры уже работают во Владивостоке и Уссурийске, до конца года планируется открыть представительства в Арсеньеве,Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем.

Значительные меры поддержки принимаются с целью развития судостроительной отрасли, туризма, экспортоориентированного производства и производства продуктов глубокой переработки в целом.

Чтобы решить наболевшую проблему отсутствия рынков сбыта для местных производителей, запускается программа "Выращивания поставщиков". Специалисты краевого Центра поддержки предпринимательства будут вести мониторинг закупок и помогать небольшим производителям работать на электронных торговых площадках, готовить документы для участия в тендерах, чтобы в конченом итоге предприниматели начали поставлять свои товары – от молочной продукции до мебели — в госучреждения и госкорпорации.

"Но мы не закладываем деньги на поддержку убыточных предприятий, которые не желают переходить на новые формы хозяйствования. Мы все будем делать для того, чтобы в Приморском крае бизнес имел перспективы на долгие годы", — подчеркнул Кожемяко.

При этом, по словам губернатора, построить новую экономику в регионе бизнес и власть могут только при наличии обратной связи с обеих сторон; пленарная сессия в рамках конференции "Бизнес у моря" — только одна из форм этого взаимодействия.

Есть разговор

"Живой разговор с губернатором" объединил участников из разных районов края, в том числе самых отдаленных муниципальных образований. Благодаря прямому включению расстояния не помешали предпринимателям принять в нем участие.

Заданные вопросы касались административных барьеров, недобросовестной конкуренции, отсутствия господдержки, высоких тарифов и других проблем, волнующих бизнес.

Так, директор компании "Арт-Габбро" Вячеслав Дудников поднял проблему транспортной инфраструктуры, предложив возобновить морское сообщение между Владивостоком и Находкой. Это, считает предприниматель, серьезно повлияло бы на развитие туризма в Находкинском городском округе.

"Не каждый турист выдержит четырехчасовую дорогу, тем более вы сами в пятницу были в Находке и могли убедиться в этом лично. Морвокзал у нас является частной собственностью, причальные стенки принадлежат Росморпорту и находятся в аварийном состоянии. Кто должен финансировать эту реставрацию – непонятно, но возобновить морское сообщение очень важно для города", — рассказал Дудников.

Олег Кожемяко отметил, что задача, о которой говорит предприниматель, — комплексная; соответствующее обращение будет направлено профильным департаментом в Росморпорт.

Но действующего причала мало, необходимы пассажирские суда, которых у края нет. Администрация Приморья намерена приобрести катамаран Санкт-Петербург, построенный на Восточной верфи, для организации пассажирских перевозок в Находку, Большой Камень и на островные территории Владивостока. Потребуется в лучшем случае 2-3 года, чтобы возобновить морское сообщение. Кроме того, считает Кожемяко, сначала должен быть решен вопрос открытой перевалки угля в черте города – туристов, прибывающих в Находку, не должны встречать "угольные копи".

В ходе сессии был также поднят вопрос дорожной инфраструктуры. По словам Кожемяко, в 2019 году планируется отремонтировать более 100 километров приморских дорог и начать разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт других участков, в частности трассы Лазо–Преображение и Лазо-Заповедное-Киевка, а также мостовых сооружений.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский, в свою очередь, доложил, что сейчас подрядчики работают на двух участках самой проблемной трассы Артем–Находка – порт Восточный – с 47 по 50 км и с 83 по 86 км. Еще 35 км планируется отремонтировать в текущем году – речь идет о двух участках от Большого камня до Фокино и от Фокино до Находки.

Вопрос, который касается всех жителей края, задал гендиректор уссурийского предприятия "Воздвиженский хлеб" Ашот Геворкян. Он рассказал о резком скачке цен на муку в конце 2018 — начале 2019 года, производители аргументировали его ростом объемов экспорта зерна. Учитывая, что в себестоимости хлебобулочных изделий цена основного сырья составляет 40%, а перевозка муки из Алтайского края в Приморье обходится в 4-5 рублей за кг, так как дизельное топливо подорожало, хлебозаводы были вынуждены поднять цены, рассказал Геворкян. При этом хлеб не входит в перечень социально значимых товаров, и хлебобулочные предприятия не могут рассчитывать на те же меры поддержки, что, к примеру, сельхозпроизводители.

Оказалось, что ситуация давно на контроле губернатора.

"Мы с этой проблемой столкнулись в Кавалерово, когда начал закрываться хлебобулочный завод, и я узнал, что мер поддержки хлебобулочной промышленности в Приморье нет никаких, — прокомментировал Олег Кожемяко. – Поэтому в этом году мы их приняли".

Соответствующие поправки внесены в закон "О продовольственной безопасности Приморского края" на очередном заседании Законодательного Собрания. Принятые изменения переводят хлеб в категорию социально значимых продуктов и устанавливают порядок субсидирования производителей. Субсидии утверждены в размере 1700 рублей на тонну муки и 2550 рублей для северных и островных территорий Приморья с учетом повышающего коэффициента. В целях реализации новых положений закона в бюджете предусмотрено порядка 90 млн рублей.

С вопросом об организации пляжного отдыха обратилась к главе региона Людмила Слепцова, директор ООО "Лотс", компании-арендатора первого пляжа в бухте Лазурная. Официально на Шаморе три пляжа на одной длинной песчаной полосе, с юга ограниченной территорией учебного центра МЧС, а с севера скалами. По словам Людмилы Слепцовой, только один из них готов к открытию пляжного сезона 15 июня. От двух участков, рассказала предприниматель, владелец отказался три года назад, в результате чего территории заброшены, мусор не вывозится, дно прибрежной зоны не чистится, зато кафе и гостиницы сомнительного происхождения растут как грибы – отходы они сливают в бухту, и особенно страдает речка, куда в отсутствие септиков уходят стоки из близлежащих туалетов. Эти пляжи три года подряд не проходят освидетельствование, и уже в течение трех лет Роскомнадзор запрещает купание в бухте Лазурная. В то же время концентрация отдыхающих на Шаморе огромная, отметила Слепцова, до 10 тысяч человек в день.

Выслушав проблему, губернатор дал профильному департаменту поручение создать рабочую группу по вопросам организации пляжного отдыха, которая будет еженедельно докладывать главе о результатах мониторинга. "Пройдитесь по пляжам, выясните, у кого в каком состоянии находятся водостоки, возьмите с собой пожарную инспекцию. Пусть Роскомнадзор проверит все эти заведения", — сказал Кожемяко.

В ходе сессии губернатором были озвучены инициативы по развитию социального предпринимательства, производства, снижению административных барьеров. В том числе Кожемяко заявил о необходимости проводить все крупные проекты в сфере строительства, которые предполагается реализовать в крае, через общественные слушания еще на уровне эскизных рисунков, "чтобы не было так, что предприниматели вложили, а народ заблокировал", — подчеркнул глава региона.

Важно верить

В завершение сессии Кожемяко отметил, что "ничего с неба не падает, все достигается каждодневным трудом" и пожелал предпринимателям успехов в "очень нужном и важном деле".

"Мы всегда будем рядом, всегда будем сопровождать вас. И еще раз хочу сказать, очень важно, чтобы вы верили в Приморский край и видели перспективы своего развития здесь", — подытожил губернатор.

Бизнес-сообщество, в свою очередь, высоко оценило пленарную сессию.

Поддержка предпринимателей в Приморском крае осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

Больше о мерах поддержки бизнеса можно узнать на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.