Развитие межпарламентского сотрудничества в Приморье обсудили во Владивостоке

Рабочую встречу провели представители Заксобрания Приморья и представительства МИД РФ во Владивостоке

Рабочая встреча. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Вопросы взаимодействия Законодательного собрания и представительства министерства иностранных дел России во Владивостоке в развитии межпарламентского сотрудничества с региональными законодательными собраниями и собраниями народных представителей стран Северо-Восточной Азии обсудили в ходе рабочей встречи на площадке ЗС ПК Чрезвычайный и Полномочный посол Максим Пешков и председатель краевого парламента Приморья Александр Ролик, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Во встрече также приняли участие председатель комитета Заксобрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, начальник отдела департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Антон Занин и ряд других сотрудников МИД РФ.

В ходе встречи спикер краевого парламента Александр Ролик отметил, что в своей международной деятельности депутатский корпус края ориентирован, прежде всего, на развитие отношений с коллегами — региональными парламентариями стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В этом направлении деятельности мы видим представительство МИД России во Владивостоке, как нашего надежного партнера, соратника и ту структуру, тех людей, которые готовы работать вместе", — подчеркнул председатель Заксобрания.

Сегодня Законодательное собрание Приморского края готовится к проведению важной международной встречи. В начале июля во Владивостоке пройдет X форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии (16+). Решение о том, что юбилейный форум парламентариев региона состоится именно в России, во Владивостоке приняли делегаты предыдущего форума, который состоялся в столице Монголии в Улан-Баторе в августе прошлого года. Свое участие в мероприятии уже подтвердили парламентарии ряда провинций КНР и Южной Кореи, префектур Японии, аймаков Монголии.

Александр Ролик также рассказал, что уже на ближайшем заседании Законодательного собрания Приморья, которое намечено на 30 мая, по инициативе профильного комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, который возглавляет Джамбулат Текиев, депутаты планируют рассмотреть изменения в закон "Об отдельных вопросах в сфере приграничного сотрудничества Приморского края и муниципальных образований Приморского края", в соответствии с которыми Законодательное собрание сможет заключать соглашения о сотрудничестве с представительными органами зарубежных стран.

"Это соответствует федеральному законодательству и Уставу Приморского края, поэтому мы такие полномочия добавляем и в краевой закон", — подчеркнул спикер краевого парламента.

Высокий уровень взаимодействия, сложившийся между депутатским корпусом и представительством МИД России во Владивостоке, отметил также председатель комитета Законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев.