"Делаем что сказали" - на видео попал ремонт дорог в Приморье... грязью

Сотрудники "Примавтодора" придумали новый способ ремонтировать дороги. Их просто засыпают грязью. Ноу-хау удалось запечатлеть депутату Законодательного собрания Дмитрию Новикову, сообщает ИА PrimaMedia.
На странице депутата ЗС ПК в instagram, а также по совместительству ведущего программы "Сталкер" появился видеоролик, на котором запечатлено, как сотрудники проводят ремонт дорог. Правда, заделывают выбоины не асфальтом, а грязью.
Когда автор ролика попытался выяснить, что за странное "ноу-хау", ему сотрудники "Примавтодора", а это были именно они, ответили, что такое распоряжение они получили от начальства — руководителя шкотовского филиала организации.
"Ну мы же не виноваты, нам что сказали, то мы и делаем", — ответили работники "Примавтодора".
Сам же Дмитрий Новиков написал, правда, уже на своей странице в Facebook, что оказался за городом не случайно, но никак не ожидал, что встретит вот такой вид ремонтных работ.
"Ремонт дорог ГРЯЗЬЮ! Поехал Фокино вместе с другими депутатами Законодательного собрания Приморского края проинспектировать как утилизируют радиоактивные отходы. С отходами вроде бы все нормально. С дорогами не очень. Причем, очень НЕ ОЧЕНЬ. На обратном пути увидел это!!!!", — написал депутат.
Кстати, как пояснил представитель "Приматодора" ниже в комментариях — это временная мера.
"Это временные мероприятия до выборки пучин. После выборки будут произведены работы по заполнению скальным дренирующим грунтом и асфальтированию", — написали с официального аккаунта организации.