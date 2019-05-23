"Делаем что сказали" - на видео попал ремонт дорог в Приморье... грязью

Сотрудники "Примавтодора" заявили, что выполняют поручение начальства
Это интересно 13:59
Ремонт дорог. Фото: @novikov.dmitriy.vl

Сотрудники "Примавтодора" придумали новый способ ремонтировать дороги. Их просто засыпают грязью. Ноу-хау удалось запечатлеть депутату Законодательного собрания Дмитрию Новикову, сообщает ИА PrimaMedia.

На странице депутата ЗС ПК в instagram, а также по совместительству ведущего программы "Сталкер" появился видеоролик, на котором запечатлено, как сотрудники проводят ремонт дорог. Правда, заделывают выбоины не асфальтом, а грязью.

Когда автор ролика попытался выяснить, что за странное "ноу-хау", ему сотрудники "Примавтодора", а это были именно они, ответили, что такое распоряжение они получили от начальства — руководителя шкотовского филиала организации.

"Ну мы же не виноваты, нам что сказали, то мы и делаем", — ответили работники "Примавтодора".

Сам же Дмитрий Новиков написал, правда, уже на своей странице в Facebook, что оказался за городом не случайно, но никак не ожидал, что встретит вот такой вид ремонтных работ.

"Ремонт дорог ГРЯЗЬЮ! Поехал Фокино вместе с другими депутатами Законодательного собрания Приморского края проинспектировать как утилизируют радиоактивные отходы. С отходами вроде бы все нормально. С дорогами не очень. Причем, очень НЕ ОЧЕНЬ. На обратном пути увидел это!!!!", — написал депутат.

Кстати, как пояснил представитель "Приматодора" ниже в комментариях — это временная мера.

"Это временные мероприятия до выборки пучин. После выборки будут произведены работы по заполнению скальным дренирующим грунтом и асфальтированию", — написали с официального аккаунта организации.

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