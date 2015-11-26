Президент призвал власти на местах поддерживать профсоюзы – депутат Госдумы Виктор Пинский

Владимир Путин принял участие в работе X съезда ФНПР
Общество 14:48
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Николай Федоров / "Солидарность"

X съезд Федерации независимых профсоюзов России завершился в Москве. В последний, третий день мероприятия с делегатами встретился президент России Владимир Путин. По словам депутата Госдумы РФ от Приморья Виктора Пинского, президент особо и недвусмысленно подчеркнул, что власти на местах должны поддерживать профсоюзы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Я думаю, после выступления Президента на съезде во многих регионах страны активизируется работа трехсторонних комиссий по регулированию социально трудовых отношений. Именно этот формат – самый эффективный инструмент сохранения социального мира на территориях, если местная власть это осознает и умеет его использовать. Мнение президента полностью совпадает с профсоюзным подходом. Для тех, кто до сих пор игнорировал работу с профсоюзами, президент особо и недвусмысленно подчеркнул, что власти на местах должны поддерживать профсоюзы, продуктивно работать в формате трехсторонних комиссий, а все случаи давления на нашу организацию работодателями должны пресекаться, в том числе правоохранительными органами. Участников съезда и всех членов профсоюза это очень вдохновляет.

Нам важно было услышать от первого лица государства, что он считает своей главной задачей то же, что и профсоюзы – повышение благосостояния граждан России", — сказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, который принял участие в работе съезда.

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и региональные власти активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюз".

"Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюз", задействовать возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях. Словом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог", — сказал Путин на съезде ФНПР.

Главный профсоюзный форум прошел в Москве 20-22 мая. В его работе приняли участие руководители и представители государственных органов Российской Федерации, объединений работодателей, политических партий, международных организаций. Делегаты приняли 13 резолюций и выбрали лидера организации — им вновь стал Михаил Шмаков.

Виктор Пинский был переизбран секретарем ФНПР, за его кандидатуру единогласно проголосовали члены Исполкома организации.

профсоюзы Федерация профсоюзов Приморского края, ФППК

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