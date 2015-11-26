Господдержка даст мощный импульс к развитию инфраструктуры в ДФО – Ростислав Гольдштейн

Из федерального бюджета выделено дополнительно более 22 миллиардов рублей

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Несомненным приоритетом в государственной политике продолжает оставаться Дальний Восток. Плюс ко всем действующим программам из федерального бюджета выделено дополнительно более 22 миллиардов рублей на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает ИА PrimaMedia.

Эти средства в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в дальневосточных регионах. Ранее решение о выделении дополнительных средств было одобрено на Подкомиссии по вопросам реализации инвестппроектов на Дальнем Востоке под председательством вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.

"Средства, выделяемые государством, направляются на строительство новых автомобильных трасс, капитальный ремонт старых дорог, возведение поликлиник, больниц, школ, спортивных площадок. Новая инфраструктура значительно повысит качество жизни в ДФО. Благодаря личному участию Юрия Петровича Трутнева удалось создать и обеспечить финансированием большой перечень жизненно-необходимых в регионах объектов инфраструктуры. Без федеральных средств создать их было бы невозможно, таким образом, дополнительные государственные вложения дадут мощный импульс к развитию ДФО. В цифрах это более четырех сотен социальных объектов по всему дальневосточному региону. Такая интенсивная работа по созданию качественной современной базовой инфраструктуры, несомненно, повысит инвестиционную привлекательность территорий. Важно, чтобы после всех преобразований дальневосточный регион стал активно развиваться и жить в большей степени за счет привлекаемых капиталов, созданных предприятий и производств", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Напомним, сейчас в дальневосточных регионах идет формирование социальной инфраструктуры в рамках выделенной "Единой субсидии" на развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке. Всего на эти цели из федерального бюджета до 2021 года будет выделено более 94 млрд рублей.