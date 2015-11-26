110 находкинцев получили золотые знаки отличия ГТО

Среди лидеров были школьники, педагоги, специалисты коммерческих предприятий города
Общество 22 мая, 15:56
110 находкинцев получили золотые знаки отличия ГТО. Фото: пресс-служба администрации Находки

Торжественную церемонию вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО) организовало управление образования администрации Находки совместно с Детско-юношеской спортивной школой "Водник". 110 находкинцев получили золотые знаки отличия ГТО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Со сцены Муниципального Дома молодёжи обладателей высших знаков отличия ГТО поздравил заместитель главы администрации города Дмитрий Малявин:

"Пусть ваши личные достижения станут примером для других, стимулом к здоровому образу жизни. Желаю вам быть сильными, успешными и обязательно добиваться намеченных целей! ГТО — очень эффективная система подготовки молодых людей к трудовым будням, к службе в армии и отличный способ для укрепления здоровья".

Удостоверения и золотые знаки отличия ГТО в этот день получили 110 человек, успешно выполнивших нормативы комплекса в IV квартале 2018 и I квартале 2019 года. Среди лидеров были школьники, педагоги, специалисты коммерческих предприятий города – ООО "Транснефть — "Порт Козьмино", "Восточный Порт", "Роснефть". Учащиеся выпускных классов, успешно сдавшие нормативы, получают до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, что может стать решающим фактором при поступлении в вуз.

На торжественной церемонии благодарственными письмами были награждены судьи Центра тестирования ВФСК ГТО и волонтёры из школ № 7 "Эдельвейс", 23 и 25 "Гелиос".

"Успешное выполнение комплекса ГТО учащимися, которых мы сегодня поздравляем – это результат планомерной работы с ними наших учителей физкультуры, руководителей спортивных, хореографических секций", — подчеркнула начальник управления образования Находки Евгения Мухамадиева.

Обладатели золотых значков в возрасте 11–15 лет войдут в сборную команду, которая выступит за Находку на региональном летнем фестивале ГТО (12+) во Владивостоке. У ребят, которые покажут самые высокие результаты на этих соревнованиях, есть возможность отдохнуть летом "Артеке". Напомним, в прошлом году путёвки в этот международный детский центр получили находкинские школьники Егор Савченко и Екатерина Бурда.

Интерес к физкультурно-спортивному комплексу ГТО с каждым годом растёт. На июнь коллективные заявки для сдачи нормативов подали представители стивидорной компании "Малый Порт" и подразделения МЧС в Находке. На сегодняшний день в базе данных ГТО зарегистрировано около 3,5 тысяч находкинцев.

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