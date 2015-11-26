Отдохнуть в учреждениях смогут более 16,6 тысячи детей

Юных находкинцев ждут летние лагеря, школьные площадки и профильные смены. Фото: пресс-служба администрации Находки

Организацией отдыха, оздоровления и занятости школьников в течение всего учебного года в Находке занимается управление образования администрации Находки. Более 16,6 тысячи детей на летних каникулах отдохнут, наберутся сил в стационарных загородных оздоровительных комплексах, в палаточных лагерях и на пришкольных площадках с дневным пребыванием. Принять ребят готовятся в этом году 35 объектов летнего отдыха, рассказали ИА PrimaMedia в городском управлении образования.

Загородные лагеря, расположенные среди живописных сопок, у моря, пользуются особой популярностью у жителей города и гостей из других регионов. В городском округе их семь — "Отрада", "Бухта Отрада", "Альбатрос", "Шепалово", "Мечта", "Радуга", "РОСТ". Стоимость путёвок в коммерческих лагерях от 17 до 36 тысяч рублей за смену. Как и в прошлом году, здесь планируется организовать отдых для 5 350 детей. Программы летних смен направлены на оздоровление, физические, эстетическое, творческое развитие юных отдыхающих.

В четырёх палаточных лагерях отдохнут и продолжат тематические занятия, тренировки со своими наставниками и педагогами ещё 700 детей. В "Палеодеревне" ребята занимаются краеведением, археологией, этнографией, экологией, декоративно-прикладным творчеством. В "Юноре" смены посвящены спортивному ориентированию. В "Гелиосе" школьников ждут туристические походы, спортивные и экологические занятия. Спортивное направление имеет также палаточный лагерь "Стайлинг". Стоимость отдыха примерно вдвое дешевле, чем в стационарных комплексах. Но и здесь ребятам обеспечен комфортный быт, о них заботятся квалифицированные педагоги.

На базе всех 24 муниципальных общеобразовательных учреждений будут работать бесплатные лагеря с дневным пребыванием. Почти 6,5 тысяч ребят смогут провести здесь время в компании сверстников, одноклассников и найти новых друзей. Пришкольные площадки помогают работающим родителям обеспечить интересные и полезные занятия детям на каникулах, экскурсии, спортивные занятия, конкурсы. Лагеря с дневным пребыванием в Находке работают не только на летних, но и на осенних каникулах. Ребята здесь получают полноценное двухразовое питание, на которое в 2019 году из местного бюджета будет потрачено 8,7 млн рублей.

Кроме того, ежегодно организацией профильных смен во время летней оздоровительной кампании занимается управление по делам молодёжи и туризма администрации города. В этом году активисты школьной и общественной жизни, волонтёры, спортсмены, кадеты смогут отдохнуть и получить новые знания и навыки в сменах "Интеллект", "Эрудит", "КВН", Волонтёр, "Здоровый образ жизни и других.