Летняя жара "захватит" Приморье в пятницу

Воздух в последний рабочий день прогреется до +33°С
Общество 15:08
Лето. Фото: ИА PrimaMedia

Последний рабочий день на этой неделе в Приморье выдастся по-летнему жаркий. Воздух в пятницу, 23 мая, прогреется до +33°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В пятницу, 23 мая, осадков в Приморье не ожидается. В нижней тропосфере северо-западные потоки поменяются на юго-западные, на край будет поступать хорошо прогретая воздушная масса с центральных районов Китая, и температурный фон будет расти.

Днем в континентальной части столбики термометров поднимутся до +25…+33°С. На побережье ветер с моря понизит температуру, +17…+24°С. Фон ночных температур +2…+10 °С, на южном побережье до +13 °С.

Во Владивостоке в пятницу сохранится тёплая и без осадков погода. Днем свежий южный ветер. Минимальная температура останется прежней, а максимальная немного понизится.

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