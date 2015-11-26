"Что людям предоставят взамен?" - Пушкарев высказался о сносе домов

Темой очередного поста экс-мэра Владивостока стала недавняя новость
Это интересно 16:28
Игорь Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал новость о сносе 100 ветхих зданий на Дальнем Востоке. Свои мысли по поводу этого он разместил в социальных сетях. Главный вопрос, который заинтересовал бывшего градоначальника — "Что людям предоставят в замен?", сообщает ИА PrimaMedia.

На своей странице в Facebook Игорь Пушкарев написал, что снос ветхого жилья в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях — шаг довольно логичный, однако жителей этих домов ведь нужно куда-то пересилить. Он также вспомнил, как в свое время успел отстроить 5 жилых домов для того, чтобы также пересилить граждан в нормальные дома.

"На Дальнем Востоке снесут более 100 ветхих зданий к началу сентября, сообщают новости. Речь идет о территориях бывших военных городков в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Интересно, а что будет на их месте и что людям предоставят взамен?

Во Владивостоке мы успели построить 5 новых жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья и один – для малоимущих граждан на 55 квартир (его сдали в 2013 году). В 2014 ввели в строй 3 дома на 84 квартиры в посёлке Трудовое. В 2015 и в 2016 годах в этом же посёлке были сданы жилые дома, в которые переехали ещё 85 семей", — написал бывший мэр.

Он также отметил, что это были не просто дома с одно -, двух — и трехкомнатными квартирами без отделки, как сейчас сдаются новострои, это были полностью благоустроенные квартиры с отделкой, отоплением, холодной и горячей водой.

благоустроенными квартирами: с полной отделкой, с горячим и холодным водоснабжением, центральным отоплением и канализацией.

"Разные были новоселы, но в большинстве своём счастью обладателей новых квартир не было предела, ведь они сменили жилье в аварийных бараках на уютные квартиры. И мы радовались вместе с ними…", — поделился Игорь Пушкарев.

Кроме этого экс-глава Владивостока отметил, что ничто так не окрыляет человека, как благие цели и правильные дела. только благодаря им, по его мнению, чиновничья работа обретает смысл.

"Как сказал поэт: хочется жить и работать хочется. Мне здесь этого очень не хватает", — заключил бывший мэр.

Ранее сообщалось, что Игорья Пушкарев был осужден по статьям "коррупция и злоупотребление полномочиями". Ближайшие 15 лет ему предстоит провести в колонии. Однако его адвокаты продолжают бороться.

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