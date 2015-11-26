В приморских школах прозвенели последние звонки

Губернатор Олег Кожемяко напутствовал выпускников цитатой из Высоцкого (ФОТО)
В учительской
Общество 15:31
Губернатор в школе № 50 на "Последнем звонке". Фото: ИА PrimaMedia

Последний школьный звонок прозвенел сегодня для выпускников 2019 года во всех школах Приморья. Во Владивостоке церемонию посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко, напутствовавший учеников школы № 50.

— Не бойтесь экзаменов, не бойтесь провалиться! – подбодрил выпускников перед экзаменами глава края. — В жизни есть много различных путей, и, безусловно, нужно добиваться поставленных целей. Даже если оступился или не получилось, всегда можно попробовать ещё раз, понять, куда призывает сердце. Главное — любить своё дело, и тогда вы будете счастливыми людьми. У вас впереди много трудностей и непокоренных вершин, начинается ваша самостоятельная жизнь. Желаю вам удачи, успехов и в добрый путь!

Свою речь Олег Николаевич закончил цитатой из текста песни Владимира Высоцкого: "Весь мир на ладони — ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим — у которых вершина еще впереди".

После поздравлений юноши и девушки исполнили выпускной вальс и поблагодарили учительский состав. Все 44 человека из двух выпускных классов школы № 50 допущены к ЕГЭ.

Напомним, первые экзамены выпускники 2019 года сдают уже 27 мая. В этом году из муниципальных образовательных учреждений Владивостока выпустятся 2674 человека, а в целом в Приморье – более 11 тысяч человек.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.

школы выпускники Кожемяко Олег Николаевич

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