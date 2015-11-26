ГИБДД сможет чаще штрафовать водителей

В Госдуму внесли очередной законопроект, который касается скоростного порога
Это интересно 06:50
Снизить до 10 км/ч нештрафуемый порог скорости в городе предложили в Госдуме. Фото: ИА PrimaMedia

Депутаты Госдумы считают возможным снизить до 10 км/ч нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дорогах городов, а на трассах предлагают сохранить его на уровне 20 км/ч.

"Даже, если вернем 10 км/час в городе, то никакого повышения штрафов за превышение этого порога вводиться не может", — заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета ГД по законодательству Вячеслав Лысаков. По его словам, в настоящее время никаких изменений в законодательство не готовится, так как МВД не смогло предоставить никакой статистики нарушений скоростного режима на величину более 20, но не более 40 км/ч.

Депутаты полагают, что сначала должна быть проведена ревизия дорог, потом, увеличение скоростного режима на трассах, потом исключение "кормушек", например, когда ставят знаки, что идет ремонт, сокращают скоростной режим, но никакого ремонта на самом деле нет — только после решения этих вопросов можно говорить об увеличении порога превышения скорости и штрафах.

Сейчас водители могут превышать скорость, установленную знаком "Ограничение скорости", на 20 км/ч без риска штрафа, штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 км/ч составляет 500 руб.

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