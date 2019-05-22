"Видео ускорено" - "Горячая" байкерша выложила новый ролик своей "бешеной" езды

Известная мотодевочка гоняет в районе села Кневичи
Это интересно 15:41
Мотодевочка. Фото: @aleksaboo

Известная в Приморье мотодевочка продолжает радовать подписчиков новыми видеороликами. Однако с ростом популярности она все чаще сталкивается с критикой. На этот раз девушка написала, что едет всего 60 км в час, сообщает ИА PrimaMedia.

Байкерша @aleksaboo выложила у себя на странице в instagrame очередной ролик о том, как она гоняет по приморским дорогам. Судя по геометке, это видео было снято в районе села Кневичи.

"Уже боюсь что-то писать под видео. Еду 60, видео ускорено", — написала девушка.

Подписчики тут же начали спрашивать мотодевочку, почему она боится что-то писать под видео. Другие же предположили, что это связано с ростом ее популярности. Так или иначе, девушку вновь забросали комплиментами и посоветовали не обращать внимание на хейтеров.

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