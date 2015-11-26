ВАРПЭ просит Налоговую службу пресечь махинации при экспорте ценного рачка артемии

ФНС намерена провести проверки по фактам и сведениям, озвученным Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников
Бизнес 16:03
Контейнеры. Фото: ИА PrimaMedia

Федеральная налоговая служба отреагировала на ранее направленное обращение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в котором говорилось о возможных масштабных махинациях при экспорте из России ценного рачка артемия, в частности, путем злонамеренного занижения таможенной стоимости поставок, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию РИА Новости и пресс-службы ВАРПЭ. Согласно ответу Налоговой службы, ведомство проведет соответствующие мероприятия налогового контроля и в случае подтверждения предоставленной отраслевым сообществом информации примет меры в рамках своей компетенции.

ВАРПЭ сообщила налоговикам, что беспокойство отраслевого сообщества вызывают значительные ценовые разрывы в различных партиях артемии, которые поставляются за рубеж. В случае, если речь идет о намеренном занижении таможенной стоимости, в сферу теневых расчетов может уходить до 90% выручки при экспорте этого гидробионта.

В обращении ВАРПЭ приводятся данные Федеральной таможенной службы и Росрыболовства, согласно которым диапазон экспортных цен на артемию в 2016 году, например, был от 1,5 долларов до 17,2 долларов за 1 кг.

В течение последних 5 лет максимальная цена экспорта превышала минимальную в 6-11,5 раза, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По оценке руководителя крупнейшего объединения рыбохозяйственных предприятий России, подобные ценовые разрывы могут говорить о занижении стоимости артемии со стороны экспортеров, не являющихся пользователями рыбопромысловых участков (где разрешено добывать артемию) и, следовательно, закупающих гидробионт у браконьеров.

"Предполагаем, что занижение стоимости производится с целью увода до 90% общей выручки в сферу теневых расчетов. При этом добросовестными участниками рынка декларируется реальная стоимость артемии", — цитирует слова Зверева РИА Новости. Об обращении в ФНС по поводу теневого экспорта ценного гидробионта президент ВАРПЭ также сообщил в своем твиттер-канале.

По данным ВАРПЭ, которые приводит российское информагентство, в 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны — или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему. В 2018 году его размер снизился до 153 тонн в связи с кратным падением спроса на артемию со стороны КНР. Как говорится в обращении ВАРПЭ в ФНС, c восстановлением этого спроса объем незаконного промысла артемии в РФ быстро вернется к показателям 2016 года, поэтому государству необходимо принять меры для того, чтобы предотвратить следующую волну незаконного оборота.

"ФНС в настоящее время планирует провести мероприятия налогового контроля по фактам занижения стоимости сырой артемии со стороны ряда экспортеров, не являющихся пользователями рыбопромысловых участков", — цитируют РИА Новости ответ ФНС объединению рыбопромышленников.

Напомним, что Всероссийская ассоциация рыбопромышленников последовательно добивалась ужесточения санкций за незаконную добычу и оборот артемии. Год назад ВАРПЭ обратилась в Минсельхоз с предложением внести артемию в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Наделение биоресурса таким статусом, напомним, означает, что его перемещение через границу в крупном размере (свыше 1 млн рублей) расценивается как уголовное преступление, предусмотренное ст. 226.1 УК РФ. Позиция ВАРПЭ получила поддержку Росрыболовства, ФСБ, МВД, ФТС и Минэкономразвития, соответствующее постановление правительства о включении самой артемии и яиц этого гидробионта в "стратегический" перечень уже прошло стадию общественного обсуждения и готовится к подписанию.

Справка: артемия (Artemia salina) – рачки размером до 15 мм, обитают в солёных водоемах. Сами рачки и их яйца (цисты) имеют большую ценность для рыбоводства, животноводства и птицеводства (идут на корм), для фармакологии (используются для изготовления препаратов, корректирующих обмен веществ у человека и животных), для косметологии и научных исследований. В больших объемах артемия добывается в России, является востребованной на мировом рынке экспортной продукцией.

браконьерство налоги нарушение (правил, закона) экспорт Зверев Герман Станиславович

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