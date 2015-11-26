Экс-депутат думы Владивостока отказался от участия в праймериз "Единой России"

Единый день предварительного голосования состоится 26 мая в Приморье. Избиратели будут выбирать кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в сентябре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.
Восемь избирательных участков откроются в Находке. Жители будут выбирать кандидата от партии "Единая Россия", который будет выдвинут осенью на выборы в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу №19.
Еще три избирательные участковые комиссии будут работать в Первомайском районе Владивостока, где избиратели в ходе голосования определят претендента на вакантный мандат депутата городской думы по округу №9.
Предварительное голосование состоится также в Уссурийске, Дальнереченске и Октябрьском районе, где на выборах в сентябре 2019 года будут замещаться мандаты депутатов муниципальных дум.
Процедура голосования будет проходить с 8.00 до 20.00 воскресенья, как и на основных выборах в ЕДГ.
Адрес своего счетного участка можно узнать на сайте предварительного голосования https://pg.er.ru/, на котором появилась функция "Найти свой участок". Там же можно ознакомиться со списком участников ПГ.
Напомним, на дальнейшее выдвижение от партии "Единая Россия" на выборы в краевой парламент по округу №19 претендуют трое участников: Оксана Володина, Ирина Наумова и Марина Семина.
В списке кандидатов ПГ по довыборам в городскую думу после схода с дистанции Дмитрия Легкого осталось 7 граждан: Наталья Беленцева, Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков, Данил Красковский, Мария Лагунова, Александр Шурыгин.
Адреса избирательных участков
Одномандатный избирательный округ №19, ЗС ПК:
- г. Находка, поселок Ливадия, ул. Луговая, 2, МБУК "Ливадийский дом культуры "
- г. Находка, ул. Пограничная, д.50, МКУ "Хозяйственное управление"
- г. Находка, ул. Ленинская, 22, МБУК "Центр культуры"
- г. Находка, ул. Верхне-Морская, 8, Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление"
- г. Находка, ул. Добролюбова, д.18, МБУК "Дом культуры им. Ю.Гагарина" НГО
- г. Находка, ул. Спортивная, д.3 А, МБУ "Физкультура и здоровье"
- г. Находка, ул. Бокситогорская, д.20, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №25 "Гелиос" с углубленным изучением отдельных предметов" Находкинского городского округа
- г. Находка, ул. Астафьева, д.15, МКУ "Хозяйственное управление".
Одномандатный избирательный округ №9, Дума АЦ:
- г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 7, "Средняя общеобразовательная школа №74 г. Владивостока"
- г. Владивосток, ул. Калинина, д. 153, "Средняя общеобразовательная школа №32 г. Владивостока"
- г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 2, "Средняя общеобразовательная школа №27 г. Владивостока"