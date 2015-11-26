Экс-депутат думы Владивостока отказался от участия в праймериз "Единой России"

Предварительное голосование состоится в это воскресенье, 26 мая, в Приморье

Единый день предварительного голосования состоится 26 мая в Приморье. Избиратели будут выбирать кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в сентябре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Восемь избирательных участков откроются в Находке. Жители будут выбирать кандидата от партии "Единая Россия", который будет выдвинут осенью на выборы в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу №19.

Еще три избирательные участковые комиссии будут работать в Первомайском районе Владивостока, где избиратели в ходе голосования определят претендента на вакантный мандат депутата городской думы по округу №9.

Предварительное голосование состоится также в Уссурийске, Дальнереченске и Октябрьском районе, где на выборах в сентябре 2019 года будут замещаться мандаты депутатов муниципальных дум.

Процедура голосования будет проходить с 8.00 до 20.00 воскресенья, как и на основных выборах в ЕДГ.

Адрес своего счетного участка можно узнать на сайте предварительного голосования https://pg.er.ru/, на котором появилась функция "Найти свой участок". Там же можно ознакомиться со списком участников ПГ.

Напомним, на дальнейшее выдвижение от партии "Единая Россия" на выборы в краевой парламент по округу №19 претендуют трое участников: Оксана Володина, Ирина Наумова и Марина Семина.

В списке кандидатов ПГ по довыборам в городскую думу после схода с дистанции Дмитрия Легкого осталось 7 граждан: Наталья Беленцева, Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков, Данил Красковский, Мария Лагунова, Александр Шурыгин.

Адреса избирательных участков

Одномандатный избирательный округ №19, ЗС ПК:

г. Находка, поселок Ливадия, ул. Луговая, 2, МБУК "Ливадийский дом культуры " г. Находка, ул. Пограничная, д.50, МКУ "Хозяйственное управление" г. Находка, ул. Ленинская, 22, МБУК "Центр культуры" г. Находка, ул. Верхне-Морская, 8, Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление" г. Находка, ул. Добролюбова, д.18, МБУК "Дом культуры им. Ю.Гагарина" НГО г. Находка, ул. Спортивная, д.3 А, МБУ "Физкультура и здоровье" г. Находка, ул. Бокситогорская, д.20, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №25 "Гелиос" с углубленным изучением отдельных предметов" Находкинского городского округа г. Находка, ул. Астафьева, д.15, МКУ "Хозяйственное управление".

Одномандатный избирательный округ №9, Дума АЦ: