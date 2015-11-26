Открытие выставки "Нарисованный Владивосток" состоится 30 мая

На ней будут представлены более 70-ти работ приморских художников
Общество 16:30
Афиша выставки. Фото: Предоставлено организаторами выставки

Открытие выставки "Нарисованный Владивосток" (0+) состоится в четверг, 30 мая, в залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте Владивостока. Как сообщили ИА PrimaMedia организаторы выставки, на нее уже отобраны более 70 работ приморских художников.

"В этом году в выставке примут участие более 40 художников, — рассказывает куратор выставки Валерия Валенская. — 21 мая прошел выставком, и на выставку было выбрано более 70-ти картин. В числе участников: Сергей Меренков, Геннадий Кунгуров, Сергей Горбачев, Сергей Чурсин, Екатерина Кравцова, Александр Енин, Ольга Асаевич, Сергей Коновалов. Из молодых авторов, уже известных участникам тематических групп в социальных сетях: Александр Казанцев, Игорь Борисов, Роман Гвоздев, Елизавета Ленкова, Кристина Ровная, Вероника Федорова, Виталий Уржумов, Дарья Костромина, Марина Башкова, Михаил Коваленко и многие другие интересные художники".

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Напомним, что это уже вторая выставка "Нарисованный Владивосток". Первая состоялась в прошлом году и привлекла повышенное внимание зрителей и участников. А словосочетание "Нарисованный Владивосток" появилось в 2015 году в названии тематических групп в социальных сетях.

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