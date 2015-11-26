Открытие выставки "Нарисованный Владивосток" состоится 30 мая

На ней будут представлены более 70-ти работ приморских художников

Афиша выставки. Фото: Предоставлено организаторами выставки

Открытие выставки "Нарисованный Владивосток" (0+) состоится в четверг, 30 мая, в залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте Владивостока. Как сообщили ИА PrimaMedia организаторы выставки, на нее уже отобраны более 70 работ приморских художников.

"В этом году в выставке примут участие более 40 художников, — рассказывает куратор выставки Валерия Валенская. — 21 мая прошел выставком, и на выставку было выбрано более 70-ти картин. В числе участников: Сергей Меренков, Геннадий Кунгуров, Сергей Горбачев, Сергей Чурсин, Екатерина Кравцова, Александр Енин, Ольга Асаевич, Сергей Коновалов. Из молодых авторов, уже известных участникам тематических групп в социальных сетях: Александр Казанцев, Игорь Борисов, Роман Гвоздев, Елизавета Ленкова, Кристина Ровная, Вероника Федорова, Виталий Уржумов, Дарья Костромина, Марина Башкова, Михаил Коваленко и многие другие интересные художники".

Вероника Федорова "Птичья скала, маяк Басаргина". Фото: Предоставлено организаторами выставки Виталий Уржумов "Лимон и чайки". Фото: Предоставлено организаторами выставки Марина Башкова "Рассвет в порту". Фото: Предоставлено организаторами выставки Дарья Костромина ''ВИРА! МАЙНА!. Фото: Предоставлено организаторами выставки Игорь Борисов "Городская ярмарка". Фото: Предоставлено организаторами выставки 1 / 5

Напомним, что это уже вторая выставка "Нарисованный Владивосток". Первая состоялась в прошлом году и привлекла повышенное внимание зрителей и участников. А словосочетание "Нарисованный Владивосток" появилось в 2015 году в названии тематических групп в социальных сетях.