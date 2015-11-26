Представители "Зенита" проведут мастер-классы в Приморье

В регионе стартует "Большой фестиваль футбола"

Футболисты. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

"Большой фестиваль футбола" (0+) стартует в Приморье, всего он пройдет в семи городах России, от Владивостока до Волгограда. Масштабный летний марафон организует чемпион России 2019, самый популярный футбольный клуб страны "Зенит" при поддержке "Газпромбанка", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В рамках образовательной программы фестиваля футбольный клуб "Зенит" и "Газпром"-Академия "Зенита" проведут 30 и 31 мая для студентов Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса познавательные мастер-классы (0+).

Городской праздник (0+) начнется 1 июня на центральной площади в 10.00. Всех гостей фестиваля будет приветствовать Лева, маскот футбольного клуба "Зенит". Вход на мероприятие свободный.

На фестивале состоится открытая тренировка (0+) под руководством тренеров "Газпром"-Академии. Сразу после мастер-класса при помощи специальных тестов тренеры выберут шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет для прохождения тренировочного сбора в академии сине-бело-голубых, который пройдет с 29 июля по 11 августа в Санкт-Петербурге. Ребятам-победителям оплатят перелет и проживание, а главное – для них организуют насыщенную спортивную, образовательную и культурную программу.

Помимо футбола гостей фестиваля ждет множество детских и семейных развлечений, которые легли в основу "Фан-Променада" на домашних матчах "Зенита". Для юных гостей это возможность сделать яркие футболки, собрать огромный пазл и разукрасить большое панно с футболистами. Ребята постарше смогут поиграть в интерактивные футбольные аттракционы, среди которых: текбол, футбольные дартс и бильярд, кикер, автобол и "Панна-футбол". Взрослые посетители смогут проявить свои футбольные знания в викторинах.

Самые активные участники смогут принять участие в розыгрыше фирменных сувениров (0+) футбольного клуба "Зенит".

На фестивале будет работать зона виртуальной реальности (0+), где все желающие смогут "прогуляться" по "Газпром Арене" – одному из самых современных стадионов мира, или погрузиться в атмосферу матча, попробовав себя против вратаря "Зенита" и сборной России Андрея Лунева.

Впервые в истории фестиваля "Зенит" представит кубок чемпионов России, перешедший клубу на вечное хранение. Гости смогут сфотографироваться в фотозоне с кубком и посетить выставку (0+), посвященную всем шести чемпионствам "Зенита".

В программу фестиваля также войдет суперконкурс (12+): участникам предстоит пройти полосу препятствий с мячом, который наполнен водой, причем нужно сделать это быстрее, чем Андрей Аршавин. Главный приз конкурса – поездка на футбольные выходные в Санкт-Петербург с посещением домашнего матча на "Газпром Арене" в сезоне 2019-20!

От Тихого океана футбольная волна отправится в Омск (8 июня) и Тюмень (15 июня), после чего фестиваль пройдет еще в четырех городах – Челябинске (23 июня), Перми (29 июня), Нижнем Новгороде (6 июля) и Волгограде (13 июля).

Подробности о "Большом фестивале футбола" можно найти по официальному хэштегу #бфф2019 и на сайте bigfest.fc-zenit.ru.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений президента России Владимира Путина. В Приморском крае работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".