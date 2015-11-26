Автопоезд "Здоровье" прибыл в Большой Камень

Бесплатные приемы будут вестись с 23 по 27 мая
Общество 16:46
Автопоезд "Здоровье" прибыл в Большой Камень. Фото: Игорь Новиков

Жители Большого Камня могут попасть на бесплатный прием к специалистам автопоезда "Здоровье", который с 23 по 27 мая работает на территории городского округа. Передвижная поликлиника все пять дней будет работать на территории поликлиники медсанчасти №98, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте здравоохранения.

"Медицинский автопоезд будет дислоцироваться на территории поликлиники по адресу: улица Лебедева, 1Б. Врачи будут вести прием с 9.00 до 18.00", – сообщили в автопоезде.

Попасть на прием к врачам из ведущих клиник Владивостока могут все желающие. В составе бригады – терапевт, гинеколог, офтальмолог, невролог, хирург, стоматолог, ЛОР, а также специалист по УЗИ-диагностике и лаборант. Главное условие – наличие полиса ОМС.

"Вместе с краевыми специалистами прием ведут и наши врачи. Это важно, особенно в тех случаях, когда выявляются пациенты в группе риска. В дальнейшем они направляются на наблюдение в наше медучреждение, а если потребуется – в медучреждения третьего уровня, расположенные во Владивостоке", – сообщила главный врач медсанчасти №98 Анжелика Юмашева.

Отметим, несмотря на то, что в этом году работе медицинского автопоезда исполняется четыре года, Большой Камень только второй год входит в число территорий, куда приезжают врачи передвижной поликлиники.

Заместитель главы региона Ирина Медведева, курирующая здравоохранение, подчеркнула, что главная задача автопоезда "Здоровье" – повышение доступности медицинской помощи жителям края. "Выездные формы работы – это возможность жителям сел попасть к тому специалисту, который им требуется, не выезжая за пределы своего населенного пункта", – отметила она.

Напомним, что все обследования в автопоезде проводятся бесплатно в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".

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