Tele2 обнуляет стоимость входящих звонков в Крыму

При нахождении на территории республики абоненты оператора смогут общаться на еще более выгодных условиях
Общество 17:01

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с 31 мая 2019 года отменяет плату за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов компании, приезжающих в Севастополь и Крым. При нахождении на территории республики абоненты оператора смогут общаться на еще более выгодных условиях.

С 31 мая для абонентов Tele2, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки станут бесплатными. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются: минута исходящего вызова на любые номера России, 1 мегабайт интернет-трафика и одно SMS обойдутся клиенту в 3 рубля.

Крым становится у абонентов Tele2 все более популярным направлением для поездок – по итогам лета 2018 года количество клиентов оператора, посетивших республику, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом голосовой трафик в этом регионе показал двукратный рост по итогам прошлого лета.

Также в путешествиях по республике абоненты Tele2 могут продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по выгодным ценам. Опция "Интернет на полуострове" позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных на территории Севастополя и Крыма и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Абонентская плата составляет 300 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом в поездке, плата за услугу не взимается.

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