Александра Николашина о ЛиТР-2019: Уезжать из Владивостока, честно говоря, не хотелось…

Главный редактор журнала "Дальний Восток" назвала фестиваль "Литература Тихоокеанской России" значимым событием в культурной жизни региона

Александра Николашина. Фото: ИА PrimaMedia

Немало положительных оценок заслужил II фестиваль "Литература Тихоокеанской России", который проходил 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Своими мнением о событии по просьбе ИА PrimaMedia поделилась главный редактор литературно-художественного журнала "Дальний Восток" Александра Николашина:

"Фестиваль "Литература Тихоокеанской России", который прошел недавно во Владивостоке, безусловно, стал значимым событием в культурной жизни нашего региона. Во-первых, впечатлил размах мероприятия – огромное число встреч, дискуссий, круглых столов, лекций, презентаций и так далее. Посетить все, к сожалению, не было никакой возможности – часто они проходили в одно и то же время на разных площадках. Во-вторых, порадовало присутствие известных в стране писателей. Послушать хотелось всех, но по той же причине это тоже оказалось невозможным. Мне, в частности, жаль, что не удалось пообщаться с Михаилом Тарковским – он давний автор нашего журнала.

Но в целом все было замечательно. По крайней мере, стало ясно – люди на Дальнем Востоке не перестали читать. Их действительно волнует состояние современной литературы в наших краях. Мы с редактором отдела поэзии Еленой Добровенской, как смогли, рассказали о тенденциях развития прозы, поэзии и публицистики на страницах журнала "Дальний Восток", а тексты у нас публикуются, видит Бог, неплохие. Стало быть, литература жива, и талантливыми писателями земля не оскудела.

А еще мы смогли договориться с нашими приморскими авторами о новых публикациях (личное общение дорогого стоит!). Читатели это, надо думать, оценят. И уж совсем прекрасно то, что мы встретились со славистами Юго-Восточной Азии – прозаиками, поэтами, профессорами университетов, переводчиками и издателями. В нашем журнале уже много лет присутствует такая рубрика, как "…. тетрадь". Французская, латышская, немецкая, израильская и т.д. Но чаще всего "тетради" бывают восточными: за последние пять лет вышло две китайских тетради, две японских и одна сборная. Поэтому возможность получать информацию и интересные тексты из первых рук трудно переоценить.

Уезжать из Владивостока, честно говоря, не хотелось…"

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.