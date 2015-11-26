В центре внимания на встрече Николая Пилипчука с предпринимателями оказались рейдерские захваты и "оборотни в погонах"

Отнятый бизнес, сфабрикованные дела и поджоги имущества - коммерсанты прокурору Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Самой острой темой бизнес-часа "Открытый разговор с прокурором", состоявшегося накануне во Владивостоке, стало уголовное преследование бизнеса силовыми структурами и бездействие правоохранительных органов. Модератором мероприятия выступала Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей края. На вопросы участников отвечал Николай Пилипчук, занявший должность краевого прокурора в феврале 2019 года.

По следам этой встречи ИА PrimaMedia собрало несколько самых резонансных историй, прозвучавших на встрече.

Дело о рейдерском захвате

В центре внимания оказалась история рейдерского захвата ООО "Фирма Восток-Импорт", нашумевшая еще в 2009 году. Тогда СМИ широко муссировалось заявление пострадавшего гендиректора компании Анатолия Смосюка председателю Следственного комитета России.

Предприниматель писал, что в Приморском крае с 2000 года действует организованное преступное сообщество, руководимое небезызвестным в криминальном мире Приморья человеком. Его коррупционные связи в правоохранительных органах и судебной системе очень сильны, поэтому он так долго уходит от уголовной ответственности за свои деяния, утверждал автор обращения.

"На основании сфабрикованных дел о мошенничестве меня продержали в следственном изоляторе более 6 лет. Целью преступления было завладение моим имуществом", — сообщил в своем обращении Смосюк.

В 2010 году учредитель компании ООО "Восток-Импорт" был застрелен в подъезде. Самому Смосюку в подъезде бросили под ноги гранату. Полковник милиции, расследовавший дело о рейдерском захвате, вскоре сам оказался на скамье подсудимых, провел 4 года в Иркутской зоне, бежал из России и получил политическое убежище в Кёльне.

Эту историю пресса часто представляла, как "междоусобные войны", но следствие доказало, что дело против Анатолия Cмосюка было сфабриковано. Организованное сообщество действовало сообща с сотрудниками милиции с целью захватить перспективный бизнес.

"Факт рейдерского захвата компании "Восток-Импорт" доказан, подчеркнула Марина Шемилина, когда Анатолий Смосюк кратко изложил свою историю.

Отметим, что человек, о котором, по-видимому, идет речь в рассказе Смосюка, это Родион Тихонов, руководитель ЗАО "Дальзавод-Терминал". Он был арестован в конце февраля 2018 года вместе с близкими ему коммерсантами: Дмитрием Ходячих, Евгением Оксиюком, Денисом Марса и Алексеем Набоком. Причиной арестов стали злоупотребления при оформлении грузов на таможне, которые маскировались под дешевые стройматериалы.

Предполагаемым подельникам вменяется 210 статья УК РФ "организация преступной группировки".

"Следствием установлено, что рейдеры по подложным документам завладели квотами нашей компании "ЗАО ДМИАК "ВОСТОК" и вывозили контрабандой за границу минтай, селедку, камбалу, а из Кореи и Китая также контрабандным путем импортировали шубы, электронику и спиртное. Везли по 80-100 контейнеров. За это их и арестовали – здесь, на территории Приморского края. Сейчас продолжается следствие в отношении захвата флота, нашего имущества, квот. Но уголовные дела пока не возбуждены, хотя генеральная прокуратура постановила, что налицо состав преступления. Именно чтобы ускорить этот процесс, я сегодня пришел к прокурору. Мы хотим вернуть свои активы – квоты и офис", — рассказал Смосюк в разговоре с корр. ИА PrimaMedia.

По его словам, сумма нанесенного ущерба оценивается в 42 млн долларов.

.. Фото: Предоставил Смосюк А.С. .. Фото: Предоставил Смосюк А.С. .. Фото: Предоставил Смосюк А.С. .. Фото: Предоставил Смосюк А.С. .. Фото: Предоставил Смосюк А.С. .. Фото: Предоставил Смосюк А.С. 1 / 6

Поджоги как метод конкурентной борьбы

Председатель Находкинского местного отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Максим Пастушенко поднял вопрос острой криминогенной ситуации в Находке. Внимание к этой проблеме, по его словам, привлекла резонансная история нападения на производственную базу по адресу Находкинский проспект 138.

Подробности происшествия Пастушенко изложил в ходе беседы с корр. агентства.

"В ночь с восьмого на девятое апреля неизвестные напали на производственную базу. Все это заснято на камеры видеонаблюдения, есть видеозапись, размещенная в интернете. Люди в масках с огнестрельным оружием проникли на территорию, устроили стрельбу – сторож, который находился там, не пострадал только по счастливой случайности. Бандиты пытались поджечь базу, но что-то у них пошло не так. Один из преступников сам вспыхнул от этой жидкости, другой пытался его потушить, что видно на видео. Сегодня уже конец мая, и следствие не дало никаких результатов", — рассказал Пастушенко.

Как сообщил собеседник, в распоряжении следственных органов – не только видео. Разбивая окно, преступники оставили кровь на стекле.

"Я не понимаю, почему они до сих пор не задержаны", — прокомментировал Пастушенко. При этом, по его, словам, такие случаи в Находке далеко не единичны. "Горят рестораны, производственные помещения, таксомоторные автомобили, буквально на прошлой неделе горели овощные ларьки".

"То есть поджоги – такой способ конкурентной борьбы. А кто за ними стоит – выяснять должны правоохранительные органы. Сегодня мы ожидаем от властей конкретных действий по решению криминогенной обстановки в Находке", — рассказал общественник.

Николай Пилипчук согласился обратить на проблему внимание.

"Хорошо, я обращу внимание на криминогенную составляющую города Находка", — сообщил он.

Дело фермеров

Пристальное внимание аудитории вызвала история двух фермеров из Хасанского района – отца и сына, которые уже больше года находятся в следственном изоляторе. Свою версию прокурору озвучила сторона защиты. Согласно ей глава крестьянско-фермерского хозяйства – известный в крае общественный деятель, в том числе занимавшийся проблемой сохранения биоресурсов, имел конфликт со спецслужбами. Вместе с сыном он оказался в СИЗО по обвинению в нарушении ч. 4 ст. 210 УК РФ "организация ОПГ".

По версии следствия, младший фермер получил 1 млн 200 тысяч рублей в рамках субсидии на покупку крупного рогатого скота и трактора, но деньги растратил. Отец проходит по делу пособником, в составе предполагаемой ОПГ.

Позиция стороны защиты – дело сфабриковано, причем по очень тяжелой статье, которая позволяет вменить отцу и сыну организацию преступной группировки.

Прокурор, выслушав докладчика, заявил, что ознакомится с материалами дела и сделает соответствующие выводы.

Пять лет следствия

Недопустимой назвал Пилипчук ситуацию приморского предпринимателя, в отношении которого с 2014 года длятся следственные действия.

"Тонкий момент – 100% процессуальных решений по моему делу принимались сотрудниками полиции, которые или уже сидят или находятся под следствием. При этом "лучшие умы" до сих пор не смогли собрать доказательной базы. Пять лет мое имущество, которое я зарабатывал всю свою жизнь, находится под арестом, я не могу его реализовать и плачу за него налоги", — рассказал предприниматель.

По словам Марины Шемилиной, институт уполномоченного уже работает с этим делом.

"На основании судебного решения подозреваемый был заключен под стражу. На момент нахождения в СИЗО ему исполнилось 45 лет – это срок окончания действия паспорта, но получить документ в местах заключения он не мог, так как такая возможность предусмотрена законом только для осужденных. Наш предприниматель осужденным не являлся. Мне пришлось обращаться к заместителю генерального прокурора, чтобы решить вопрос. Также благодаря вмешательству уполномоченного мера пресечения была заменена на подписку о невыезде", — рассказала Шемилина.

На "Открытый разговор" предприниматель пришел с целью добиться прекращения уголовного преследования или, если прокуратура не увидит на то оснований, снятия ареста со своего имущества.

"Я полностью согласен с вами, что это недопустимо — вести уголовное дело с 2014 года", — согласился прокурор и выразил готовность взять ситуацию под личный контроль.

Бизнес-час "открытый разговор с прокурором" проводится второй раз в рамках конференции "Бизнес у моря". По словам Марины Шемилиной, хотя в прошлом году дискуссия была очень жаркой, эта встреча получилась не менее продуктивной и, что важно, собрала еще больше участников. В том числе вопросы, заданные прокурору, на которые предприниматели не смогут получить ответы в ходе сессии, будут отправлены в прокуратуру на доработку, сообщила Марина Шемилина.

Справка. Николай Пилипчук родился в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае 12 ноября 1959 года. В 1984 году он получил высшее образование, окончив Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко по специальности "правоведение". После чего стал стажёром в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре, где проработал до 1997 года в должностях старший следователь, зампрокурора Центрального района, прокурор Ленинского района. С 1997 по 2007 год Пилипчук возглавлял прокуратуру Комсомольского района Хабаровского края. С 2007 года он был первым заместителем прокурора Хабаровского края. С 30 января 2009 года работал прокурором Амурской области. В 2016 году Пилипчук возглавил прокуратуру Республики Саха (Якутия).